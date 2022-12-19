Savaş yelkenleri fora! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'Saraçhane' uyarısı İmamoğlu ve Yavaş'a ayar: Zamanı geldiğinde aday değiliz diyecekler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.
KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' KOMPLOSU
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son icazet seferi olan Almanya'da büyük bir komploya maruz kaldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.
Bilindiği üzere Akşener, her seferinde "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor, İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket ediyordu.
"Adaylık elden gidiyor" telaşına kapılan Kılıçdaorğlu ise apar topar Almanya'dan İstanbul'a geldi. İlk işi de Ekrem İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" mesajını vermek oldu.
Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi olan mitingde de kriz bariz bir şekilde ayyuka çıktı. CHP Genel Merkezi'nin "Etkinliği Yenikapı'da yapalım" talebini kabul etmeyen İmamoğlu, siyasi şovunun merkez üssü Saraçhane'de direterek partisine rest çekti.
Kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu'nu 'Senin yerin belediye' mesajı verip, '16 milyona hizmet et' vurgusu yaparak veto etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener'den aldığı rüzgarla alt metinlerinde "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..." mesajlarının yattığı bir açıklama yaptı ve genel başkanını hiçe saydı.