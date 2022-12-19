Savaş yelkenleri fora! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'Saraçhane' uyarısı İmamoğlu ve Yavaş'a ayar: Zamanı geldiğinde aday değiliz diyecekler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.



KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' KOMPLOSU

ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son icazet seferi olan Almanya'da büyük bir komploya maruz kaldı.



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.