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    • 19.12.2022 18:47
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    • 19.12.2022 18:55
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    Savaş yelkenleri fora! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'Saraçhane' uyarısı İmamoğlu ve Yavaş'a ayar: Zamanı geldiğinde aday değiliz diyecekler

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu CHP'yi karıştırdı. Takvim.com.tr'nin satır satır, manşet manşet deşifre ettiği olay sonrası CHP Genel Merkezi harekete geçerek 'Aday Kılıçdaroğlu' vurgusu yaptı. Danışmanları da Kılıçdaroğlu'da gaz dolumu yaparak "Önünde kimse duramaz" mesajını verdi. Öte yandan "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu, sosyal medyadan öğrendim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'i de "İç işlerimize karışma" diyerek ikaz etti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da ayar veren Bay Kemal, "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz diyecekler" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Saraçhane savaş yelkenlerini açtırdı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' KOMPLOSU
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son icazet seferi olan Almanya'da büyük bir komploya maruz kaldı.

    Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar


    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener el ele vererek merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.


    Bilindiği üzere Akşener, her seferinde "Kazanacak bir aday olmalı" söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor, İmamoğlu da 2023 emelleri doğrultusunda hareket ediyordu.

    "Adaylık elden gidiyor" telaşına kapılan Kılıçdaorğlu ise apar topar Almanya'dan İstanbul'a geldi. İlk işi de Ekrem İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" mesajını vermek oldu.

    Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi olan mitingde de kriz bariz bir şekilde ayyuka çıktı. CHP Genel Merkezi'nin "Etkinliği Yenikapı'da yapalım" talebini kabul etmeyen İmamoğlu, siyasi şovunun merkez üssü Saraçhane'de direterek partisine rest çekti.

    Kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu'nu 'Senin yerin belediye' mesajı verip, '16 milyona hizmet et' vurgusu yaparak veto etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Meral Akşener'den aldığı rüzgarla alt metinlerinde "Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..." mesajlarının yattığı bir açıklama yaptı ve genel başkanını hiçe saydı.


        Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.

        "TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"
        İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.

        İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
        Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi.

        Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.



        Öte yandan İmamoğlu - Akşener ittifakı sonrası danışmanları Kılıçdaroğlu'na deyim yerindeyse gaz dolumu yaparak "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" dedi.



        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da televizyon temsilcileri ile bir araya geldi.

        AKŞENER'E BOMBA SALVO: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
        Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.



            EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A AYAR
            Söz konusu programda Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş temelli "Her iki belediye başkanı biz aday değiliz derlerse daha iyi olmaz mı?" sorusu da yöneltildi.

            CHP lideri bu soruya "Yeri ve zamanı gelirse biz aday değiliz derler" şeklinde yanıt verdi. Böylelikle Akşener'i alenen "iç işlerimize karışma" sözleriyle ikaz eden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da 'sizin yeriniz belediye' mesajı verdi.

            Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar



            "Doğal olanı adayın altılı masadan çıkmasıdır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu - Akşener ittifakının Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunu boşa çıkarıp, 2023 için pusuda bekleyen Mansur Yavaş'a da kapıyı kapadı.

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            Haberler Güncel Savaş yelkenleri fora! Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'Saraçhane' uyarısı İmamoğlu ve Yavaş'a ayar: Zamanı geldiğinde aday değiliz diyecekler
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