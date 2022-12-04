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    • 04.12.2022 18:21
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    CHP'de adaylık savaşları kızışıyor! Kılıçdaroğlu okuyunca küplere binecek! İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı programında adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşulan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Bir kitap fuarına katılan İmamoğlu, Cumhurbaşkanımız olacak mısınız?” sorusuna “Allah bilir” cevabını verdi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan yeni adaylık açıklaması

    2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken 6'lı masada adaylık üzerinden soğuk savaşlar da hız kesmeden devam ediyor.

    Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta ben adayım diye bağırıyor ancak masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

    Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk konuşulduğu zamanlarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un Fatih'i' yakıştırması yapmış, sonrasında adaylık için Mansur Yavaş'ın da adını geçirmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne zaman sorulsa Akşener, "Kazanacak bir aday seçeceğiz" açıklamasında bulunmuş ancak Kılıçdaroğlu adaylık inadından vazgeçmeyerek ABD ve İngiltere'ye icazet ziyaretlerinde bulunmuştu.

    Tüm bu gelişmelerin ardından dün İkinci Yüzyıla Çağrı programında yeniden konuşan Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" açıklamasıyla adaylığını bir kez daha haykırdı.

        İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK SAVAŞINI KIZIŞTIRACAK HAMLELER
        Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu kadar isteyen Ekrem İmamoğlu ise bu açıklamanın hemen ardından yaptığı paylaşımda büyük bir gönderme yaptı. İmamoğlu, Atatürk'ün "Halkın sesi Hakk'ın sesidir" sözlerini paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini sessizce ifade etti.

        CHP içerisindeki adaylık savaşı giderek kızışırken, Kılıçdaroğlu'nun vizyon açıklaması eleştirilince Ekrem İmamoğlu'ndan daha anlaşılır ve net açıklamalar gelmeye başladı.

        Bugün bir kitap fuarına katılan İmamoğlu, ""Cumhurbaşkanımız olacak mısınız?" sorusuna "Allah bilir" cevabını verdi. İmamoğlu'nun bu yanıtı Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezin dayatmalarına rağmen aday olacak yorumlarını beraberinde getirdi.

        AKŞENER'DEN KILIÇAROĞLU'NA 'SENDEN ADAY OLMAZ' MESAJI
        2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

        ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

        Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nun...

        Tüm bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok çarpıcı bir çıkış geldi.

        YİNE KK'YA KAPIYI KAPADI: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SEÇMENLERİN SEVGİSİ VAR"
        Yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor" şeklinde konuştu.

            "İKİSİNDEN BİRİ GÖSTERİLİRSE HAYIR DEMEYİZ"
            Meral Akşener, "Ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" ifadelerini kullandı.

            Akşener 'kazanacak aday bulmak çok kolay' ifadelerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

            MERDAN YANARDAĞ'DAN İMAMOĞLU'NA AYAR
            2023 seçimleri yaklaşmasına rağmen CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık kaosu sürüyor.



            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp, Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor.

            ADAYLIK İÇİN ZEMİN YOKLAYAN EKREM'E FONDAŞ AYARI | VIDEO


            Üstelik de bunu kimi zaman CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gazlayarak yapıyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açarak.



            Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda hareket edip, genel başkanlarını hiçe sayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.



                Yaşanan bu gelişmelerin ışığında CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ, adaylık için zemin yoklayan Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.



                GENEL BAŞKANIN TAKDİRİYLE GELDİ
                Genel Başkanın ve parti yönetiminin takdiriyle geldi hakkınıda verdi, iyi bir mücadele yürüttü ve bu seçim kazanıldı.



                KENDİ LAFINDA BONCUK ARAMASIN
                Ama seçimi kimse tek başına kazandığını zannetmesin. Kendi lafında kimse boncuk aramasın. Örneğin Tele 1 gibi bağımsız medya kuruluşları olmasaydı. Seçim kazanılabilir miydi? Hayır.



                    ADAY OLMADIKLARINI İLAN ETSİNLER
                    Fondaş Merdan Yanardağ bir diğer yayında ise, İmamoğlu ve Yavaş'a "İmamoğlu ve Mansur, Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin"çağrısında bulundu.



                    GENEL BAŞKANA TARİHSEL BORÇ GEREĞİ
                    Merdan Yanardağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
                    "Ama ilk olarak şunun yapılması gerekir, bir parti disiplini gereği, bir genel başkana tarihsel borç gereği hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Yavaş'ın aday olmadıklarını bir dönem daha Ankara'yı ve İstanbul'u yönetmeye talip olduklarını ilan etmeleri gerekiyor."



                    ANKET REZALETİNE SON VERİN
                    Ya şu anket rezaletine son vermeleri gerekiyor. Başka adayları biz ölçebiliriz.



                        EKREM İLE KEMALCİ CANAN KAPIŞMIŞTI
                        Adaylık yarışı CHP'yi parçalamıştı. Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek ağır hakaret savurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il binası basacak kadar öfkeden deliye döndüğü kavgada perde arkası ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavga adım adım nasıl yaşandığını,kavgada tansiyonun ne durumda olduğunun arkasını takvim.com.tr CHP kulislerinden öğrenmişti. İşte adaylık kavgasının perde arkası.



                        Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

                        PROTOKOL KAVGASI HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

                        Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.

                        Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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                            VE KAVGA PATLAR!
                            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

                            Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.

                            KAVGANIN İLK KULİSİ
                            İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

                            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

                                HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
                                Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.

                                Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

                                SON KULİS TAKVİM.COM.TR'DEN!: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
                                CHP kulislerinden sızan yeni iddialar, Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki büyük kavganın da boyutunun ciddi noktaya geldiğini gösteriyor. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                                EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                                Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

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                                Haberler Güncel CHP'de adaylık savaşları kızışıyor! Kılıçdaroğlu okuyunca küplere binecek! İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması
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