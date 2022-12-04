CHP'de adaylık savaşları kızışıyor! Kılıçdaroğlu okuyunca küplere binecek! İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması

2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken 6'lı masada adaylık üzerinden soğuk savaşlar da hız kesmeden devam ediyor.
Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta ben adayım diye bağırıyor ancak masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilk konuşulduğu zamanlarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'İstanbul'un Fatih'i' yakıştırması yapmış, sonrasında adaylık için Mansur Yavaş'ın da adını geçirmişti.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne zaman sorulsa Akşener, "Kazanacak bir aday seçeceğiz" açıklamasında bulunmuş ancak Kılıçdaroğlu adaylık inadından vazgeçmeyerek ABD ve İngiltere'ye icazet ziyaretlerinde bulunmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ardından dün İkinci Yüzyıla Çağrı programında yeniden konuşan Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" açıklamasıyla adaylığını bir kez daha haykırdı.