CHP'de adaylık savaşları kızışıyor! Kılıçdaroğlu okuyunca küplere binecek! İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması

ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nun...



Tüm bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok çarpıcı bir çıkış geldi.

YİNE KK'YA KAPIYI KAPADI: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SEÇMENLERİN SEVGİSİ VAR"

Yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor" şeklinde konuştu.