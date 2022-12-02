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    • 02.12.2022 23:24
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    • 02.12.2022 23:40
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    3 Aralık öncesi Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'senden aday olmaz' mesajı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık muamması sürüyor. ABD ve Lonra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" çıkışında bulundu. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İYİ Parti'den manidar bir adım geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha 'senden aday olmaz' mesajı verdi ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret etti. Akşener, "Ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim” şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Akşener’den KK’ya bir veto daha! Ekrem ve Mansur...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday benim mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    AKŞENER'DEN KILIÇAROĞLU'NA 'SENDEN ADAY OLMAZ' MESAJI
    Bir yandan da aday profili çizen Meral Akşener, 'kazanacak aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' mesajı veriyor. Bunu yaparken de kimi zaman Mansur Yavaş'ın önünü açıyor kimi zaman da Ekrem İmamoğlu'nun...

    Tüm bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok çarpıcı bir çıkış geldi.



    YİNE KK'YA KAPIYI KAPADI: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SEÇMENLERİN SEVGİSİ VAR"
    Yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor" şeklinde konuştu.



        "İKİSİNDEN BİRİ GÖSTERİLİRSE HAYIR DEMEYİZ"
        Meral Akşener, "Ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" ifadelerini kullandı.

        Akşener 'kazanacak aday bulmak çok kolay' ifadelerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.


        Öte yandan tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklayacağı (3 Aralık 2022) vizyon belgesinde.

        Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu bir vizyon belgesi açıklayacak. O da CHP'ninkisini açıklayacak. O da CHP'nin olacak. Onun içinde de muhtemelen çalışmanın içerisine girecek ortak noktalar vardır" dedi.

        İYİ Partiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

        Vizyon belgesi adımı öncesi İYİ Parti'den de manidar bir çıkış geldi. Partinin Sözcüsü Kürsad Zorlu, Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı.

        Takvim.com.tr söz konusu gelişmeyi "1 ARALIK İHTİLALİ" manşetiyle duyurdu.



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