3 Aralık öncesi Akşener'den Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'senden aday olmaz' mesajı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti





YİNE KK'YA KAPIYI KAPADI: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SEÇMENLERİN SEVGİSİ VAR"

Yine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor" şeklinde konuştu.