CHP'nin İstanbul'daki "şizofren" kavgasında yeni raunt: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "paralel" yapılandı Canan Kaftancıoğlu çizik attı

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı partiyi adeta paramparça etti. Ana muhalefet partisi "dövüş kulübü"nü andıran gelişmelere sahne olmaya başlarken, takvim.com.tr'nin duyurduğu ve İstanbul'da patlak veren kavganın dozajı her geçen gün artmaya başladı. Aldığı ceza nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Müteahhit kafalı, şizofren, aptal" diyerek hakaretlerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin il binasını basarak Kaftancıoğlu ile yüzleşmek istemiş ancak Kaftancıoğlu apar topar binayı terk ederek İmamoğlu'ndan kaçmıştı.
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorduğu soru karşısında şekilden şekile giren Ekrem İmamoğlu, iddiaları reddetmeyerek "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.
Takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı kavga her geçen gün yeni bir boyut kazanmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun İstanbul'da farklı bir il örgütlenmesi yaptığını ve Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın kişilerin üstünü çizdiğini yazdı.
İşte Selvi'nin yazısının o bölümü
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Belediyesi'nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu'nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.
Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri görevden alıyor.
TAKVİM.COM.TR TÜM AYRINTILARI YAZDI
Peki iki isim arasındaki savaş nasıl başladı. Kim kime ne söyledi? Takvim.com.tr tüm ayrıntıları tek tek yazdı...
Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.