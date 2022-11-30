CHP'nin İstanbul'daki "şizofren" kavgasında yeni raunt: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "paralel" yapılandı Canan Kaftancıoğlu çizik attı

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorduğu soru karşısında şekilden şekile giren Ekrem İmamoğlu, iddiaları reddetmeyerek "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

Takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı kavga her geçen gün yeni bir boyut kazanmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun İstanbul'da farklı bir il örgütlenmesi yaptığını ve Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın kişilerin üstünü çizdiğini yazdı.