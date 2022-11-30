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    • 30.11.2022 08:16
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    • 30.11.2022 08:16
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    CHP'nin İstanbul'daki "şizofren" kavgasında yeni raunt: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "paralel" yapılandı Canan Kaftancıoğlu çizik attı

    Son dakika haberi | CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndaki savaş yeni bir boyuta taşındı. Kaftancıoğlu'nun "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" ifadelerini kullandığı İmamoğlu bu sözleri reddetmemiş ve sorulan soru üzerine şekilden şekile girerek "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." demişti. İmamoğlu'nun İstanbul'da alternif bir il teşkilatı kurduğu, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerin üstünü çizdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin İstanbul’daki şizofren kavgasında yeni raunt

    CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı partiyi adeta paramparça etti. Ana muhalefet partisi "dövüş kulübü"nü andıran gelişmelere sahne olmaya başlarken, takvim.com.tr'nin duyurduğu ve İstanbul'da patlak veren kavganın dozajı her geçen gün artmaya başladı. Aldığı ceza nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Müteahhit kafalı, şizofren, aptal" diyerek hakaretlerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin il binasını basarak Kaftancıoğlu ile yüzleşmek istemiş ancak Kaftancıoğlu apar topar binayı terk ederek İmamoğlu'ndan kaçmıştı.

    Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorduğu soru karşısında şekilden şekile giren Ekrem İmamoğlu, iddiaları reddetmeyerek "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

    Takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı kavga her geçen gün yeni bir boyut kazanmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun İstanbul'da farklı bir il örgütlenmesi yaptığını ve Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın kişilerin üstünü çizdiğini yazdı.



    İşte Selvi'nin yazısının o bölümü
    Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Belediyesi'nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu'nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.

    Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri görevden alıyor.

    TAKVİM.COM.TR TÜM AYRINTILARI YAZDI
    Peki iki isim arasındaki savaş nasıl başladı. Kim kime ne söyledi? Takvim.com.tr tüm ayrıntıları tek tek yazdı...

    Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

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        Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.

        Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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        KAVGA PATLADI
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

            Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.

            KAVGANIN İLK KULİSİ
            İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

            HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
            Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.

            Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

                TAKVİM'İN KULİSİ: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
                CHP kulislerinden sızan son bilgiyi ise geçtiğimiz gün takvim.com.tr patlattı. İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü.

                Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

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                Haberler Güncel CHP'nin İstanbul'daki "şizofren" kavgasında yeni raunt: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da "paralel" yapılandı Canan Kaftancıoğlu çizik attı
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