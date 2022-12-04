MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı: Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza





15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara'daki Akıncı Hava Üssünde boy göstermişlerdir. Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra etmektedir. Milli Bayramlarda da uçuşlar gerçekleştirmektedirler.

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