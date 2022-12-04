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    • Güncel
    • 04.12.2022 18:00
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    • 04.12.2022 18:07
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    MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı: Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları’nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.

    İHA
    MSB’den SOLOTÜRK paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.

    MSB'DEN SOLOTÜRK PAYLAŞIMI | VIDEO

    "SELAM OLSUN BEŞPARMAK DAĞLARI'NDAKİ AY YILDIZA"
    Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, "Selam olsun Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldıza" ifadesi ile paylaştı.



    SOLOTÜRK
    SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı olan F-16C Blok-30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibidir.



    14 Ocak 2010 tarihinde Binbaşı Murat Keleş, Yüzbaşı Fatih Batmaz ve Yüzbaşı Sedat Yalın Ahbab'ın kurucu ekibi seçilmesiyle kurulmuştur.



        Ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunmaktadır.



        Takım ilk kez Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl etkinlikleri için kurulmuş ve ilk gösterisini sergilemiştir.



        15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara'daki Akıncı Hava Üssünde boy göstermişlerdir. Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra etmektedir. Milli Bayramlarda da uçuşlar gerçekleştirmektedirler.

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        Koza Altın
        Haberler Güncel MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı: Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza
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