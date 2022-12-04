MSB'den nefes kesen SOLOTÜRK paylaşımı: Selam olsun Beşparmak Dağları’ndaki ay yıldıza

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.
MSB'DEN SOLOTÜRK PAYLAŞIMI | VIDEO
"SELAM OLSUN BEŞPARMAK DAĞLARI'NDAKİ AY YILDIZA"
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, "Selam olsun Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldıza" ifadesi ile paylaştı.
SOLOTÜRK
SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı olan F-16C Blok-30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibidir.
14 Ocak 2010 tarihinde Binbaşı Murat Keleş, Yüzbaşı Fatih Batmaz ve Yüzbaşı Sedat Yalın Ahbab'ın kurucu ekibi seçilmesiyle kurulmuştur.