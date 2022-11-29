İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu

SİNİRDEN DELİ DÖNEN İMAMOĞLU KAĞIDA KALEME SARILDI: KK'YA ÇAĞRI

Öte yandan kulislerle konuşulanlara göre İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. CHP'li İBB Başkanı böylelikle hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algısını vermeyi planlıyor.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik söylemlerine ilişkin İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.



Tüm bu gelişmeşlerin ışığında Kaftancıoğlu - İmamoğlu cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



İMAMOĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN KUYUSUNU KAZIYOR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları ile bir araya geldi.



Söz konusu görüşmede bir ismi gözler çok aradı. O isim tahmin edildiği üzere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu idi... 'Nezaketli bir hanımefendi' olan Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu ziyarete katılmaması yaşanan derin krizi gözler önüne serdi.



İmamoğlu'nun bu hamlesiyle adaylığına sert çeken Kaftancıoğlu'nun kuyusunu kazdığına dair yorumlar yapıldı.