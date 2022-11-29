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    • 29.11.2022 23:54
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    İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu

    CHP içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında kan gövdeyi götürüyor. Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında patlak veren 'Aptal - şizofren' kavgasını tüm detaylarıyla haberleştiren takvim.com.tr, Hürrem (Murat Ongun) ve ODA TV bağlantısına dikkat çekti. Bu gelişme üzerine etekleri tutuşan Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan ODA TV, dikkatleri Hürrem'in üzerinden almak için 'CHP içerisinde köstebek var' algısını işlemeye başladı, Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef gösterdi. Öte yandan Kaftancıoğlu cephesinden de manidar bir adım geldi. Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, 'Hürrem' ile ilgili "Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekrem - Canan savaşında kan gövdeyi götürüyor!

    CHP içerisindeki adaylık savaşında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Savaşın İstanbul cephesinde Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birbirlerine karşı kılıçları çekmiş vaziyette.

    Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisinden 2023 yolunda destek isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.


    Bu gelişme üzerine çılgınan dönen İmamoğlu, CHP İstanbul il binasını bastı, Canan Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyince ortalık yerde saydırdı. Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi.

    KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR
    İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici.

    İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

    SİNİRDEN DELİ DÖNEN İMAMOĞLU KAĞIDA KALEME SARILDI: KK'YA ÇAĞRI
    Öte yandan kulislerle konuşulanlara göre İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. CHP'li İBB Başkanı böylelikle hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algısını vermeyi planlıyor.

    Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik söylemlerine ilişkin İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.

    Tüm bu gelişmeşlerin ışığında Kaftancıoğlu - İmamoğlu cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    İMAMOĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN KUYUSUNU KAZIYOR
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları ile bir araya geldi.

    Söz konusu görüşmede bir ismi gözler çok aradı. O isim tahmin edildiği üzere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu idi... 'Nezaketli bir hanımefendi' olan Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu ziyarete katılmaması yaşanan derin krizi gözler önüne serdi.

    İmamoğlu'nun bu hamlesiyle adaylığına sert çeken Kaftancıoğlu'nun kuyusunu kazdığına dair yorumlar yapıldı.



        KAFTANCIOĞLU CEPHESİ DE DEVREDE: YARDIMCISINDAN KRİZİ DOĞRULAYAN PAYLAŞIM
        CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında patlak veren kavganın gölgesinde 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar pozisyonunu belirledi.



        Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çetin Çapan isimli CHP üyesi, İmamoğlu - Kaftancıoğlu çatışmasını Soner Yalçın'ın karanlık ODA'sında köşesine taşıyan 'Hürrem' isimli hayali karakterin Murat Ongun olduğunu söyledi.

        Çapan, Ongun'un "Sorgulu Yorumlu" isimli Twitter hesabı üzerinden de Kılıçdaroğlu aleyhinde kampanya yürüttüğünü iddia etti.




        Fotoğrafta: Saniye Yurdakul

        İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef alan bu paylaşımları Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul'dan destek gecikmedi. Yurdakul, 'Hürrem' tweetini alıntılayarak "Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü" dedi.

        TAKVİM.COM.TR'NİN HABERİ KARANLIK ODA VE HÜRREM'İN ETEKLERİNİ TUTUŞTURDU
        Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği Hürrem (Murat Ongun) ve ODA TV bağlantısı, Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan ODA TV'nin adeta eteklerini tutuşturdu.



        Dikkatleri Hürrem Elmaşçı mahlaslı gölge yazarının üzerinden almak isteyen Soner Yalçın'ın karanlık ODA'sı, "CHP'de köstebek var" algısını manşetine taşıyarak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef gösterdi.

        'KÖSTEBEK' İDDİALARI SONRASI KILIÇDAROĞLU CEPHESİ HAREKETE GEÇTİ
        Bu gelişmeler savaşta 'Kemalciler'in safında yer alan güruhu da harekete geçirdi.



            Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan CHP üyesi Çağla Biçer, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu acilen parti içi huzursuzluğa müdahale etmelidir. Hatta keşke saat 22:00 de bize seslense. Bu konular çürümeye bırakılmayacak kadar sinir bozmaya başladı" açıklamasını yaptı.

            Biçer'in bu açıklamasına 'Hürrem' karakterinin Murat Ongun olduğunu söyleyen CHP üyesi Çetin Çapan'dan manidar bir yanıt geldi.

            Çapan, "Bu çağrını öncelikle İBB Başkanına yapmalısın. Önce belediye başkanlığı yapmalı. Troll ordusu kurup parti evlatlarına sardırmamalı" şeklinde konuştu ve yine Hürrem'e (Murat Ongun) dikkat çekti.



            'Hürrem' karakteri ve İmamoğlucu ODA TV'nin Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef alması, akabinde Kılıçdaroğlu yandaşlarının Hürrem'i ajanlıkla suçlaması Ekremciler ve Kemalciler arasında süregelen savaşın çok çetin geçtiğini gözler önüne serdi.

            İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu çatışmasının gölgesinde Takvim.com.tr'nin günyüzüne çıkardığı detaylarla yaşanan krizi bir kez daha hatırlayalım;

            Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

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            Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.


                Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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                VE KAVGA PATLAR!
                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

                Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.
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                Halk TV’de altılı masaya adaylık tepkisi
                Haberler Güncel İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu
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