İmamoğlu - Kaftancıoğlu savaşında kan gövdeyi götürüyor! Takvim.com.tr'nin 'Hürrem' haberi ODA TV'nin eteklerini tutuşturdu

CHP içerisindeki adaylık savaşında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Savaşın İstanbul cephesinde Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birbirlerine karşı kılıçları çekmiş vaziyette.
Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisinden 2023 yolunda destek isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.
Bu gelişme üzerine çılgınan dönen İmamoğlu, CHP İstanbul il binasını bastı, Canan Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyince ortalık yerde saydırdı. Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR
İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici.
İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.
SİNİRDEN DELİ DÖNEN İMAMOĞLU KAĞIDA KALEME SARILDI: KK'YA ÇAĞRI
Öte yandan kulislerle konuşulanlara göre İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. CHP'li İBB Başkanı böylelikle hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algısını vermeyi planlıyor.
Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik söylemlerine ilişkin İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" dedi.
Tüm bu gelişmeşlerin ışığında Kaftancıoğlu - İmamoğlu cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İMAMOĞLU KAFTANCIOĞLU'NUN KUYUSUNU KAZIYOR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları ile bir araya geldi.
Söz konusu görüşmede bir ismi gözler çok aradı. O isim tahmin edildiği üzere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu idi... 'Nezaketli bir hanımefendi' olan Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu ziyarete katılmaması yaşanan derin krizi gözler önüne serdi.
İmamoğlu'nun bu hamlesiyle adaylığına sert çeken Kaftancıoğlu'nun kuyusunu kazdığına dair yorumlar yapıldı.