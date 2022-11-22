Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.11.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.11.2022 10:22
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'na Canan Kaftancıoğlu şoku! "Sen git önce belediye başkanlığı yap"

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı İstanbul'da kriz çıkardı. Adaylıktan geri adam atmayacağı artık açıkca belli olan Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin siyasi parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda destek istediği ancak üst perdeden konuşunca Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanını şoka sokacak bir yanıt verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na "Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" şeklinde yanıt verdi. İşte o kavganın ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Çok fena kapıştılar!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı İstanbul'da krize sebep oldu!
    Her fısatta aday olacağım mesajı vermesine rağmen net bir şekilde 'adayım' diyemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktaki rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş "Belediye başkanlıklarına devam etsinler" diyerek veto ediyor.

    Ancak Kılıçdaroğlu'nun vetosuna rağmen İBB Başkanı İmamoğlu adaylık yarışından geri çekilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de zaman zaman Ekrem İmamoğlu'nun zaman zaman da Mansur Yavaş'ın ismini parlatarak CHP'deki krizin bir parçası oluyor.

    İMAMOĞLU GERİ ÇEKİLMİYOR
    Geçtiğimiz hafta CHP'nin kanalı Halk TV'de bir programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6'lı masanın en çalışkan neferi benim. Adaylık meselesi bir süreç" ifadeleriyle yarıştan geri adım atmayacağını kesin bir şekilde ortaya koydu.

    AKŞENER'İN VE KAFTANCIOĞLU'NU DESTEĞİNİ İSTİYOR
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yolunda 2 ismin desteğini istediği konuşuluyor. Bunlardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diğeri ise CHP'nin siyasi parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...

    CANAN KAFTANCIOĞLU'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK YANIT: SEN GİT ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAP
    Meral Akşener kamuoyu önünce belli aralıklarla yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'na destek verebileceğini belirtse de Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şoka sokacak bir yanıt verdi.

    Milliyet Yazarı Zafet Şahin'in aktardığına göre İmamoğlu, İstanbul'da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve üst perdeden konuşarak adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor.

        Kaftancıoğlu ise "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" şeklinde bir yanıt veriyor.

        İşte Zafer Şahin'in yazısının ilgili kısmı;

        Ne zorla yaptığı "Genel Başkanımın yanındayım" açıklamaları… Ne de özel sohbetlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere verdiği "Aday değilim" sözleri…

        "İmamoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak için tüm şartları zorluyor.

        Bu süreçte en çok iki kadın siyasetçinin desteğini önemsiyor.

        İyi Parti lideri Akşener ile ilişkileri kulislere yansıdığı kadarıyla sorunsuz bir seyir izliyor.

        Ama CHP'nin tartışmalı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasındaki buzları bir türlü eritemiyor.

        En son 15 gün önce İstanbul'da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor.

        Hatta rivayet o ki "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırıyor. Ancak aldığı yanıtla adeta şoke oluyor.

        İmamoğlu'nun üst perdeden konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" diyor.

        Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na öfkesi bu görüşmeden sonra da geçmiyor. İmamoğlu'nun il yönetimindeki akrabası Ufuk İnan'ı yanına çağırıyor ve "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolluyor.
        İmamoğlu o mesajı alıp gereğini yerine getirmiş midir? Hiç sanmam.

        Bu adaylık meselesi CHP'de büyük bir kırılmaya doğru tam gaz gidiyor.

        Takibe devam…"

        İMAMOĞLU 2 İSMİ PROTOKOL LİSTESİNDEN SİLMİŞTİ
        İBB Başkanı İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

        İSTANBUL'DAKİ ETKİNLİĞE DAVET EDİLMEMİŞTİ
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen CHP'li birçok ismin ve CHP'ye yakın gazetecilerin yer alacağı kaz partisine İstanbul'da olmasına rağmen davet edilmemişti.

        Sabah Yazarı Mahmut Övür geçtiğimiz Cumartesi günü o davetin ayrtınılarını kaleme aldı.

        Övür, "Listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yok. Hatırladığım kadarıyla daha önce kaz partisinin esas konuğu, "lüks ve israf" karşıtlığıyla öne çıkan İmamoğlu'ydu. Şimdi neden davet edilmediği, CHP içinde ve medyasındaki "Kemalciler-Ekremciler" kavgasına bağlanıyor." ifadeleriyle krizi anlattı.

            İşte Övür'ün o yazısı;

            Sadece altılı masanın içi değil, masayı oluşturan partilerin içi de kaynayan kazan gibi... Hiçbir parti, diğer partinin genel başkanının aday olmasını istemiyor. Dışarıdan bir öneri gelirse büyük ihtimalle ona da kimden geldiğine göre farklı tepkilerin verileceği şaşırtıcı olmayacak.
            Benzer bir durum partilerin içinde de yaşanıyor. Aday arayışları, güç ve liste savaşları birbirini izliyor. Mesela CHP'de düne kadar üstü örtülen, geri plana itilen "Kemalciler-Ekremciler" savaşı yeniden alevlenirken, İyi Parti'de de Akşenerciler-Koraycılar arasında siyasi gerilim giderek yükseliyor.
            Bu yüzden siyaset kulisleri hiçbir zaman olmadığı kadar hareketli ve gerilimli... İlk işaret de İstanbul'dan geldi. Şu sıralarda İstanbul CHP kulislerinde ilginç bir listeden söz ediliyor. Liste deyince hemen akla cumhurbaşkanı veya milletvekili aday listesi geliyor ama değil. Belki öyle bir hedef de var ama bu bir yemek daveti listesi. Tabii yine de siyasetle ilgili ve işin içinde ilginç siyasetçiler, medya mensupları var. Listeyi daha ilginç kılansa, adı listede doğal olarak bulunması gereken bazı siyasetçilerin olmaması... Bu yüzden de liste manidar bulunuyor.


            Önümüzdeki günlerde İstanbul Kadıköy'de hem de "kaçak" bölümleri olduğu iddia edilen bir restoranda yapılacak kaz partisinden söz ediyorum. Ancak bu kez işin rengi biraz değişmiş. Önce katılımcılardan birkaçının ismini verelim. İlk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var. Onu, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Keskin, Şerdil Dara Odabaşı, Kemal Deniz Bozkurt ve Zeynel Emre gibi yerel ve genel siyasi aktörler de yalnız bırakmıyor.

            İMAMOĞLU NEDEN YOK?
            Yemeği kimin üstlendiği de bilinmiyor ama kendilerini "bağımsız" ilan eden çok sayıda gazetecinin olması dikkat çekici: Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek, Murat Yetkin, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, İsmail Saymaz, İlker Karagöz ve siyasileri yargılatma konusunda çok hevesli olduğunu saklayamayan Şirin Payzın...
            Tabloya bakınca siyasetçilerden çok medyacıların gövde gösterisine benziyor. Dikkatinizi çekmiştir, listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yok. Hatırladığım kadarıyla daha önce kaz partisinin esas konuğu, "lüks ve israf" karşıtlığıyla öne çıkan İmamoğlu'ydu.

            Şimdi neden davet edilmediği, CHP içinde ve medyasındaki "Kemalciler-Ekremciler" kavgasına bağlanıyor.
            Herhalde bu nedenle siyasetçi Gürsel Tekin de davet edilmemiş.
            Şu sorunun cevabı da merak ediliyor: Bu yemek İstanbul'da Kılıçdaroğlu medyasının bir hamlesi mi?


            KRAL DAİRESİNİN SU FATURALARI
            Söz İBB başkanından açılmışken bir hatırlatma daha yapalım. İmamoğlu'nun yeniden siyasi sahne aldığı çok açık... Her gün bir televizyonda siyasi parti genel başkanı gibi propaganda yaptığı ve yoğun çaba harcadığı biliniyor.
            Daha vahimi ise yönetmek için seçildiği İstanbul'a vakit ayırmadığı da biliniyor. Bu da yeni değil. Siyaset kulislerinde "sır küpü" bir işadamı dostunun sahibi olduğu Florya sahilindeki otelin "Kral Dairesi"nde sık sık birileriyle buluştuğu ve "su faturası" adına 3-4 bin euro gibi rakamlar ödediği konuşuluyor. Doğru mu acaba? O otel, İBB adına böyle faturalar kesti mi?

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İmzalar ’depreme dirençli’ Bursa için atıldı
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'na Canan Kaftancıoğlu şoku! "Sen git önce belediye başkanlığı yap"
                SON DAKİKA