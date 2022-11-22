Ekrem İmamoğlu'na Canan Kaftancıoğlu şoku! "Sen git önce belediye başkanlığı yap"

Kaftancıoğlu ise "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" şeklinde bir yanıt veriyor.

İşte Zafer Şahin'in yazısının ilgili kısmı;

Ne zorla yaptığı "Genel Başkanımın yanındayım" açıklamaları… Ne de özel sohbetlerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere verdiği "Aday değilim" sözleri…

"İmamoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak için tüm şartları zorluyor.

Bu süreçte en çok iki kadın siyasetçinin desteğini önemsiyor.

İyi Parti lideri Akşener ile ilişkileri kulislere yansıdığı kadarıyla sorunsuz bir seyir izliyor.

Ama CHP'nin tartışmalı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasındaki buzları bir türlü eritemiyor.

En son 15 gün önce İstanbul'da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor.

Hatta rivayet o ki "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırıyor. Ancak aldığı yanıtla adeta şoke oluyor.

İmamoğlu'nun üst perdeden konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" diyor.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na öfkesi bu görüşmeden sonra da geçmiyor. İmamoğlu'nun il yönetimindeki akrabası Ufuk İnan'ı yanına çağırıyor ve "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolluyor.

İmamoğlu o mesajı alıp gereğini yerine getirmiş midir? Hiç sanmam.

Bu adaylık meselesi CHP'de büyük bir kırılmaya doğru tam gaz gidiyor.

Takibe devam…"