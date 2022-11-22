Ekrem İmamoğlu'na Canan Kaftancıoğlu şoku! "Sen git önce belediye başkanlığı yap"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık savaşı İstanbul'da krize sebep oldu!
Her fısatta aday olacağım mesajı vermesine rağmen net bir şekilde 'adayım' diyemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktaki rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı "Belediye başkanlıklarına devam etsinler" diyerek veto ediyor.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun vetosuna rağmen İBB Başkanı İmamoğlu adaylık yarışından geri çekilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de zaman zaman Ekrem İmamoğlu'nun zaman zaman da Mansur Yavaş'ın ismini parlatarak CHP'deki krizin bir parçası oluyor.
İMAMOĞLU GERİ ÇEKİLMİYOR
Geçtiğimiz hafta CHP'nin kanalı Halk TV'de bir programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "6'lı masanın en çalışkan neferi benim. Adaylık meselesi bir süreç" ifadeleriyle yarıştan geri adım atmayacağını kesin bir şekilde ortaya koydu.
AKŞENER'İN VE KAFTANCIOĞLU'NU DESTEĞİNİ İSTİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yolunda 2 ismin desteğini istediği konuşuluyor. Bunlardan biri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diğeri ise CHP'nin siyasi parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...
CANAN KAFTANCIOĞLU'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK YANIT: SEN GİT ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAP
Meral Akşener kamuoyu önünce belli aralıklarla yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'na destek verebileceğini belirtse de Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu şoka sokacak bir yanıt verdi.
Milliyet Yazarı Zafet Şahin'in aktardığına göre İmamoğlu, İstanbul'da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve üst perdeden konuşarak adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor.