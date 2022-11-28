CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği ileri sürülen hakaret içerikli sözlere ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN YAKIŞIKSIZ ÜSLUP: "ULA SİZE NE" | VİDEO İZLE
İmamoğlu, İBB bütçesinin görüşüleceği İBB Kasım Ayı Olağan Toplantıları'nın altıncı oturumu öncesinde Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
KAFTANCIOĞLU'NUN HAKARETLERİNE CEVAP VERDİ
Kaftancıoğlu'nun "Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadelerine de cevap veren İmamoğlu'nun yalancı bir gülümsemeyle, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" diyerek soruyu geçiştirdi.
YAKIŞIKSIZ ÜSLUP: "ULA SİZE NE"
Siyaset kulisleri merakla 6'lı masanın adayının açıklanmasını beklerken İmamoğlu hem seçmen hem de gazetecilerle alay eden açıklamalarına bugün de devam etti. Kendisine adaylığı hakkında soru yönelten bir gazetece küçümseyen sözlerle cevap veren İmamoğlu, "Gündemde tutanlara bir tv programında söyledim. Yine nezaketli anlaşılması adına sonunda 'n' yok "ula size ne?" diye cevap vereyim. Zaten Altılı Masa bu konuya etkin bir şekilde çalışıyor. Tekrar diyorum 'ula size ne.'" dedi.