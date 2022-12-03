Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni perde! İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze: Tokalaşmadılar





KRİZ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!

Tüm bu gelişmeler ışığında Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz CHP'nin ithal danışmanlarla açıkladığı fiyaskoya dönen vizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi.



Kemal Kılıçdaroğlu, adeta adaylığını açıkladığı konuşma sonrası partililerle tek tek tokalaştı. O sırada dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.