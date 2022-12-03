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    • Güncel
    • 03.12.2022 18:46
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    • 03.12.2022 18:54
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    Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni perde! İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze: Tokalaşmadılar

    Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğrulamıştı. İkili arasındaki kriz CHP'nin ithal danışmanlarla açıkladığı fiyaskoya dönen vizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi. Kavgalı olan Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. İkili basın önünde sadece birbirlerine kafa sallamakla yetindi.

    İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze!

    CHP içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında sular durulmuyor.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

    Bunun üzerine celallenen İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

    İMAMOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ! KK'YA 'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
    Kaftancıoğlu da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

    Bunun üzerine çılgına dönen CHP'li İBB Başkanı, kağıda kaleme sarılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kaftancıoğlu ile yüzleştir" mektubu yazdı.



    TAKVİM.COM.TR NE DEDİYESE O! CHP'Lİ KAYNAKLAR KRİZİ DOĞRULADI
    Öte yandan Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı.

    Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, 2023 yolunda Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını savunuyor. İmamoğlu da siyasi ikballeri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette.


        CHP'li isimler bu durumun Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti.

        CHP'yi sarsan hakaret kavgasının bir de paralel boyutu var. CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'da alternatif bir parti teşkilatı kurduğu, Kaftacıoğlu'nun da İmamoğlu'na yakın isimlerin üzerini çizdiği gelen bilgiler arasında.



        KRİZ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!
        Tüm bu gelişmeler ışığında Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz CHP'nin ithal danışmanlarla açıkladığı fiyaskoya dönen vizyon programında bir kez daha gözler önüne serildi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, adeta adaylığını açıkladığı konuşma sonrası partililerle tek tek tokalaştı. O sırada dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.



        Kavgalı olan Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tokalaşmadı. İkili basın önünde sadece birbirlerine kafa sallamakla yetindi.

        Soğuk savaşa sahne olan o anlar tüm dikkatleri üzerine toplarken anbean kameralara da yansıdı.
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        Haberler Güncel Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni perde! İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze: Tokalaşmadılar
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