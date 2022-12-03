Takvim.com.tr'nin duyurduğu 'Aptal-şizofren' kavgasında yeni perde! İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze: Tokalaşmadılar

CHP içerisindeki adaylık savaşının İstanbul ayağında sular durulmuyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.
Bunun üzerine celallenen İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giderek Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP İstanbul İl Başkanını odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.
İMAMOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ! KK'YA 'BENİ CANAN'LA YÜZLEŞTİR' MEKTUBU
Kaftancıoğlu da İmamoğlu ile yüz yüze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı.
Bunun üzerine çılgına dönen CHP'li İBB Başkanı, kağıda kaleme sarılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kaftancıoğlu ile yüzleştir" mektubu yazdı.
TAKVİM.COM.TR NE DEDİYESE O! CHP'Lİ KAYNAKLAR KRİZİ DOĞRULADI
Öte yandan Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğruladı.
Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, 2023 yolunda Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını savunuyor. İmamoğlu da siyasi ikballeri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette.