Hürrem de ortada Süleyman da! CHP'deki İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası bel altına düştü: Tüm oklar Murat Ongun'u işaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'başkanlar' kavgası körüklenerek büyüyor.
Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler savurdu.
İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.
Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.
EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı.
Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR
İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.
'EKREMCİ' VE 'KEMALCİ UNSURLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Yaşanan bu olaylar siyaset kulislerine ve gündeme bomba gibi düşerken CHP'deki Ekremci ve Kemalci unsurlar da birbirlerine karşı pozisyon almış durumda.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çetin Çapan isimli CHP üyesi, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef göstererek bir dizi paylaşımlarda bulundu.
"Sorgulu Yorumlu" isimli Twitter hesabının Ongun'a ait olduğunu savunan Çapan, "Sen, millet ittifakı tarafından kazanılmış bir belediyede danışmanlık yapıp; vergimizle maaş alıp, orda çalışmana sebep olan Kılıçdaroğlu aleyhinde "sahte isimle" kampanya yürüten bir karaktersin" ifadelerini kullandı.