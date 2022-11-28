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    • 29.11.2022 00:07
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    Hürrem de ortada Süleyman da! CHP'deki İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası bel altına düştü: Tüm oklar Murat Ongun'u işaret ediyor

    CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında patlak veren kavganın gölgesinde 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar pozisyonunu belirledi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çetin Çapan isimli CHP üyesi, İmamoğlu - Kaftancıoğlu çatışmasını Soner Yalçın'ın karanlık ODA'sında köşesine taşıyan 'Hürrem' isimli hayali karakterin Murat Ongun olduğunu söyledi. Çapan, Ongun'un "Sorgulu Yorumlu" isimli Twitter hesabı üzerinden de Kılıçdaroğlu aleyhinde kampanya yürüttüğünü iddia etti. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef alan bu paylaşımları Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul'dan destek gecikmedi. Yurdakul, 'Hürrem' tweetini alıntılayarak "Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü" dedi. Takvim.com.tr süreci tüm detaylarıyla sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası bel altına düştü

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'başkanlar' kavgası körüklenerek büyüyor.

    Aldığı cezalar nedeniyle hakkında siyasi yasak getirilen CHP'nin hukuken yok hükmündeki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler savurdu.

    İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.

    Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

    EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
    Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı.

    Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi.

    KILIÇDAROĞLU SUS PUS, ALTTAN ALTA KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLİYOR
    İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.



    'EKREMCİ' VE 'KEMALCİ UNSURLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ
    Yaşanan bu olaylar siyaset kulislerine ve gündeme bomba gibi düşerken CHP'deki Ekremci ve Kemalci unsurlar da birbirlerine karşı pozisyon almış durumda.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Çetin Çapan isimli CHP üyesi, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u hedef göstererek bir dizi paylaşımlarda bulundu.

    "Sorgulu Yorumlu" isimli Twitter hesabının Ongun'a ait olduğunu savunan Çapan, "Sen, millet ittifakı tarafından kazanılmış bir belediyede danışmanlık yapıp; vergimizle maaş alıp, orda çalışmana sebep olan Kılıçdaroğlu aleyhinde "sahte isimle" kampanya yürüten bir karaktersin" ifadelerini kullandı.



        DANANIN KUYRUĞU KOPTU! MURAT ONGUN...
        Emin Çapan'ın sözleri bununla da sınırlı değildi. Kılıçdaroğlu'na destek veren Çapan, "Günü gelince ismini herkes öğrenecek" sözleriyle hedef gösterdiği İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un 'Hürrem' olduğunu söyledi.

        'Dananın kuyruğu koptu' tabiri tam da bu noktada hayat buldu.

        Bilindiği üzere 2023 yolunda İmamoğlu'na destek veren ODA TV'de Hürrem Elmasçı mahlasını kullanan bir yazar, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerilimi "Aptal… Şizofreni… İmamoğlu-Kaftancıoğlu savaşı" başlığıyla köşesine taşıdı.



        HÜRREM İSVİÇRE'DE KAYAK YAPARKEN SÜLEYMAN İSTANBUL'DA YALNIZDI
        Çapan'ın Hürrem'in Murat Ongun olduğuna dair attığı bir başka tweet ise tüm taşları yerine oturttu.

        2022'in ilk ayarında İstanbul'un yaşadığı kar esaretini anımsatan Emin Çapan, Murat Ongun'un o sıralarda İsviçre'de tatilde olduğuna dikkat çeken şu paylaşımı yaptı;

        Hürrem İsviçre'de kayak yaparken Süleyman İstanbulda yalnızdı.. yalnızlık duygusunu gidermek için Hürrem aşırı bir çırpınış içinde etrafa saldırıyor. Murat Ongun seni anlıyorum.



        KAFTANCIOĞLU CEPHESİNDEN ÇAPAN'A DESTEK
        Emin Çapan'ın peş peşe yaptığı bu paylaşımalara ise çok çarpıcı bir isimden destek geldi.

        O isim İmamoğlu ile gerilim yaşayıp hakaretler savuran Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul...


            Fotoğrafta: Saniye Yurdakul

            Yurdakul, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Çapan'ın Ongun'e hedef alan 'Hürrem' tweetini alıntılayarak "Kim diye düşünüyordum. Bulmaca çözüldü" ifadelerini kullandı.



            OPERASYONUN İŞARET FİŞEĞİ: "HEDEF KAFTANCIOĞLU DEĞİL, KILIÇDAROĞLU"
            Sözde bağımsız gazeteci Gökhan Özbek de Hürrem tartışmasına dahil olup Murat Ongun'u işaret eden bir başka isim.

            Oda TV'de Hürrem mahlası ile İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgasına ilişkin yazılan yazılara dikkat çeken Özbek, "Ne ilginçtir ki bu Hürrem'imiz yazıyı tam da 6'lı masa kurmaylarının Bilkent Otel'de buluştuğu anda 250 davetli gazetecinin kulis yaptığı anda yayınlaması kafa karıştırdı. Açıkcası bir operasyonun işaret fişeğiydi" dedi.

            Özbek, "Bilkent Otel kulisinde 6 partinin kurmayları ise hep bir ağızdan bu yazının Murat Ongun ile alakası olduğunu iddia ettiler" ifadelerini kullandı.

            CHP'nin hayali bir karakter olan Hürrem ile dizayn edilmeye çalıştığına dikkat çeken Gökhan Özbek, "Hedef Kaftancıoğlu gibi gözükse de edilgen hedef Kılıçdaroğlu ve Salıcı'ydı. Aklımda tek soru; Hürrem varsa Süleyman kim?" şeklinde konuştu.



            SORGULU YORUMLU VE MURAT ONGUN...
            CHP medyasındaki ateşli kavga harlanarak devam ederken Murat Ongun'un yönettiği iddia edilen "Sorgulu Yorumlu" isimli Twitter hesabından manidar bir paylaşım yapıldı.

            Çetin Çapan'ın paylaşımlarının ekran görüntüsünün yer aldığı bir tweet paylaşan Sorgulu Yorumlu, "Çetin Çapan ile ilgili bunlar burada dursun da..." ifadelerini kullandı.

            Aynı portal ilgili içeriği profiline de sabitledi.

            Sorgulu Yorumlu'nun bir tweeti ise hakkındaki Murat Ongun iddialarını güçlendirecek nitelikte.

            O tweette şu ifadeler yer alıyor

            "Murat Ongun kıskanılmayacak biri değil. Çok çok başarılı"



                Gelelim Hürrem ve ODA TV'ye...

                Soner Yalçın'ın karanlık odası 2023 seçimlerine gidilen süreçte Ekrem İmamoğlu yanlısı bir politika izliyor.
                İmamoğlu'nun danışmanı olduğu iddia edilen hayali karakter Hürrem'in ise Canan Kaftancıoğlu gerilimini köşesine taşıması hiç de tesadüf değil.
                Bilindiği üzere Kaftancıoğlu, adaylık yolunda Kılıçdaorğlu'na destek verip İmamoğlu'na 'işine bak' diyor.

                Tüm bu gelişmeler CHP içerisindeki Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı unsurlar arasındaki savaşın körüklenerek büyüdüğünü gözler önüne serdi.

                İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu çatışmasının gölgesinde Takvim.com.tr'nin günyüzüne çıkardığı detaylarla yaşanan krizi bir kez daha hatırlayalım;

                Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

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                Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.


                Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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                VE KAVGA PATLAR!
                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

                    Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.


                    KAVGANIN İLK KULİSİ
                    İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

                    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

                    HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
                    Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.


                    Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

                    SON KULİS TAKVİM.COM.TR'DEN!: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
                    CHP kulislerinden sızan yeni iddialar, Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki büyük kavganın da boyutunun ciddi noktaya geldiğini gösteriyor. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                    EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                    Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü. Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.
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