Hürrem de ortada Süleyman da! CHP'deki İmamoğlu - Kaftancıoğlu kavgası bel altına düştü: Tüm oklar Murat Ongun'u işaret ediyor





HÜRREM İSVİÇRE'DE KAYAK YAPARKEN SÜLEYMAN İSTANBUL'DA YALNIZDI

Çapan'ın Hürrem'in Murat Ongun olduğuna dair attığı bir başka tweet ise tüm taşları yerine oturttu.



2022'in ilk ayarında İstanbul'un yaşadığı kar esaretini anımsatan Emin Çapan, Murat Ongun'un o sıralarda İsviçre'de tatilde olduğuna dikkat çeken şu paylaşımı yaptı;

Hürrem İsviçre'de kayak yaparken Süleyman İstanbulda yalnızdı.. yalnızlık duygusunu gidermek için Hürrem aşırı bir çırpınış içinde etrafa saldırıyor. Murat Ongun seni anlıyorum.