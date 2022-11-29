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    • 29.11.2022 12:50
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    Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu kovalamaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?

    CHP Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu kavgasıyla sallanıyor. CHP'nin siyasi yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaret savurduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP il binasını basmış ve Kaftancıoğlu'ndan 'hesap sormak' için peşine düşmüştü... Takvim.com.tr'nin 'Canan kaçıyor Ekrem Kovalıyor' manşetiyle tüm ayrıntılarını yazdığı kavgayı dün Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamayla doğrulamış oldu. Yaşananlar sonrası bomba bir detay daha ortaya çıktı. Konuşulanlara göre Ekrem İmamoğlu Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. İşte detaylar ve kavganın tüm ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Ekrem’in Canan’ı kıstırma planı

    Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu savaşıyla boğuşuyor.

    2023 planları doğrultusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık açık savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir de Canan Kaftancıoğlu cephesi açtı.

    İmamoğlu, CHP'nin siyasi yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tehdit vari ifadeler kullanmasının ardından Kaftancıoğlu "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savurdu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP il binasını basarak Kaftancıoğlu'nun peşine düştü.

    TAKVİM.COM.TR TÜM SÜRECİ YAZDI: CANAN KAÇIYOR EKREM KOVALIYOR
    Takvim.com.tr kavgaya giden süreci ve öncesini manşet manşet duyurdu ve son olarak "Canan kaçıyor Ekrem kovalıyor" haberiye tüm ayrıntılarını yazdı.

    İMAMOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU: KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
    Savaşın tarafları ve CHP medyası günlerce sessizliğini korurken dün Ekrem İmamoğlu ilk sesi çıkardı.

    İmamoğlu yaptıpı açıklamada "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanırken yüz ifadesiyle de kavgayı doğruladı.

    Öte yandan dün 2023 İBB bütçe sunumu sonrası İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunurken Canan Kaftancıoğlu yer almadı ve kavga bir kez daha doğrulanmış oldu.

    EKREM İMAMOĞLU KOVALAMAYA DEVAM EDİYOR: KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP YAZDI
    Yaşanan savaşta bomba bir detay daha ortaya çıktı. Konuşulanlara göre Ekrem İmamoğlu Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. Ekrem İmamoğlu mektupta "Beni Canan Kaftancıoğlu ile yüzleştirin" talebinde bulunurken hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algını vermeyi planlıyor. Konuya ilişkin Milliyet Yazarı Zafer Şahin çarpıcı detarları aktardı.

        Şahin, "Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nda. Bu kavgada ona düşen, müşfik baba rolü. Muhtemelen kavga eden iki haylaz çocuğu karşına alıp, "Ne yapıyorsunuz, siz kardeşsiniz" diyecek. Ve ikiliyi barıştırmaya çalışacak. Ama işi zor. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki buzlar öyle kolay kolay erimez." ifadelerini kullandı.

        Şahin'in kavgaya ilişkin yazısı şu şekilde;

        "Oda TV internet sitesinde 'Hürrem Elmasçı' müstear adıyla köşe yazan bir gazeteci var. Bu köşede geçen hafta duyurduğumuz "İmamoğlu'na Kaftancıoğlu freni" başlıklı habere niyeyse çok içerlemiş. "CHP kulisini neden CHP'li gazeteciler değil de Zafer Şahin yazıyor" diye sormuş!

        Kulis haberde bile partizanlık isteyen arkadaş Kaftancıoğlu'nu bize bilgi sızdırmakla suçluyor! Bir de Kars lobisi adını verdiği bazı CHP'lileri. Yazısında sözünü ettiği Kars lobisini de Canan Kaftancıoğlu'nu da tanımam. Kimin kimle, neyin kavgasına tutuştuğuna takılmadan sadece işimi yaparım. Doğru olmak kaydıyla istediğim kulisi de yazarım. Şimdi de öyle yapacağım.

        Önce kısa bir hatırlatma. Geçen hafta İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na "Benimle misin, Kılıçdaroğlu ile mi? Bir karar ver artık" dediğini, Kaftancıoğlu'nun da bu sözlere "Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Sen önce belediye başkanlığı yap" cevabını verdiğini, ikili arasında zaten limoni olan ilişkilerin iyice gerildiğini yazdık. O günden sonra adeta kıyamet koptu. Haberi yalanlayamayanlar "Bu bilgiyi kim sızdırdı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Onlar aramaya devam etsin, biz işimize bakalım.

        Ekrem İmamoğlu dün kendisine Kaftancıoğlu'nun sözlerini soran gazetecilere, "Kendisi nezaketli bir hanımdır. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi. Ancak vücut diliyle de iddiaları doğruladı. Yüz ifadesinden ve seçtiği kelimelerden canının ne kadar sıkkın olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu.

        İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU
        Kulislerde konuşulanlar da bu doğrultuda zaten. İmamoğlu bu sözlere çok bozulmuş. Hatta o kadar üzülmüş ki oturmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazmış. Adeta içini döktüğü o mektupta "Beni Canan Kaftancıoğlu ile yüzleştirin" ricasında da bulunmuş. Belli ki Kılıçdaroğlu'nun önünde Kaftancıoğlu'ndan hesap sormak ve genel başkanın arkasından iş çeviren adam algısından uzaklaşmak istiyor. CHP'de nefesler tutulmuş, bu yüzleşmenin sonucu bekleniyor.

        Kılıçdaroğlu bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Hafta sonuna kadar da İstanbul'da olması planlanıyor. Doğal olarak İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da tüm programlarda yanında boy gösterecek. Yani bir yüzleşme kaçınılmaz görünüyor.

        Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nda. Bu kavgada ona düşen, müşfik baba rolü. Muhtemelen kavga eden iki haylaz çocuğu karşına alıp, "Ne yapıyorsunuz, siz kardeşsiniz" diyecek. Ve ikiliyi barıştırmaya çalışacak. Ama işi zor. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki buzlar öyle kolay kolay erimez. Kaftancıoğlu'nun il başkanlığındaki günleri sayılı. Yerine kendisine yakın bir adamını getirmek istiyor. Bir başka kulise göre birlikte hareket ettiği CHP'li dört ilçe başkanına da milletvekili adaylığı için istifa etmeleri talimatını vermiş. Kısacası, koltuktan ayrıldıktan sonra da İstanbul ve parti örgütündeki ağırlığını korumaya çalışıyor. İmamoğlu ile aralarındaki gerilimin temel sebebi, İstanbul özelinde giriştikleri bu parti içi iktidar yarışı. CHP'nin yeni il başkanı belli olana kadar bu kavga daha da alevlenerek devam eder. Ama günün sonunda bu kavganın kazananı Kılıçdaroğlu olur. İstanbul'daki düğümü artık ondan başkası çözemez. Bulduğu çözüme de İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da dâhil kimse itiraz edemez."

            TAKVİM.COM.TR TÜM AYRINTILARI YAZDI
            Peki iki isim arasındaki savaş nasıl başladı. Fitili ne ateşledi? Kim kime ne söyledi?

            Takvim.com.tr tüm ayrıntıları haberleştirdi...

            Tarih: 13 Kasım 2022. Takvim gazetesi güne damga vuran manşetiyle CHP'deki "başkanlar kavgası"nı deşifre etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

            PROTOKOL KAVGASI HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

            Kılıçdaroğlu'na rağmen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek taht oyunları çeviren İmamoğlu'nun "plaka operasyonu" resmen "isyan bayrağı açtı" şeklinde yorumlanmış, partisinin lideri ve il başkanını engellerken köşkünün protokol girişini İyi Partili isimlere açtırması mesaj olarak değerlendirilmişti.Takvim'in bu haberi CHP'deki başkanlar savaşının da ilk habercisiydi.

            Tarih: 19 Kasım 2022. Takvim Gazetesi hiçbir yerde olmayan bomba bir manşetle daha çıktı. "Pazartesi sır ziyaret" başlıklı haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında gaza bastığını, dümeni Ankara'ya kırarak önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le sonra da 2 önemli yabancı isimli görüştüğünü duyurdu.


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            KAVGA PATLADI
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun araç protokol girişi operasyonu, ardından adaylık için yoğun kulis sürecini başlattığı dönemde CHP'deki kaynayan kazan da taşmış, iddialar havada uçuşmaya başlamıştı.

                Takvim Gazetesi 23 Kasım 2022 günkü birinci sayfasında Kılıçdaroğlu ile kavgada İmamoğlu'nun yeni bir cephe açtığını duyurmuştu."Sen kendi işine bak" başlık haberde, İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun kapısını çaldığı, adaylık için destek aradığı fakat "Sen git belediye başkanlığı yap" cevabını aldığı kulisini yazdı. Bu kulis, Takvim'in "İmamoğlu, protokol listesinden Kaftancıoğlu'nu çıkardı" haberini de doğruluyordu.

                KAVGANIN İLK KULİSİ
                İmamoğlu-Kaftancıoğlu arasındaki kavganın perde arkası geçtiğimiz hafta içinde de medyaya düştü. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, kavgadan ilk detayları köşesine taşıdı. Kasım ayının ilk haftası İstanbul'da lüks bir otelin lobisinde İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile görüşüp adaylık yolunda kendisine destek vermesini istedi. İddiaya göre İmamoğlu, "Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?" diye bastırdı. Ancak aldığı cevapla sarsıldı. İmamoğlu'nun buyurgan dille konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, "Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" dedi.

                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavrından son derece rahatsız olan Kaftancıoğlu o kadar çılgına döndü ki, intikamını ilginç bir yöntemle aldı. Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni (dayısının oğlu) ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı yanına çağırıp, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" diye mesaj yolladı.

                HAKARET BOMBASI DÜŞTÜ!
                Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de önceki gün (26 Kasım) köşesinde İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasından yeni detayları yazdı. İmamoğlu'na yönelik öfkesi dinmeyen Kaftancıoğlu, İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında saydırdıkça saydırmaya başladı. Hakaretlerin havada uçuştuğu konuşmasında İmamoğlu'na "şizofren" diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin o toplantıda bulunan İmamoğlu'na yeğeni Ufuk İnan tarafından ulaştırılacağını da hesap ediyordu. Övür'ün yazısında da yer verdiği kulise göre, Ufuk İnan hemen İmamoğlu'nu arayıp Kaftancıoğlu'nun kendisine "şizofren" gibi sözlerle hakaret ettiğini aktardı.

                Aldığı ceza nedeniyle hukuken yok hükmünde olmasına rağmen halen CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Canan Kaftancıoğlu'nun "şizofren" hakaretini yeğeni Ufuk İnan'dan duran Ekrem İmamoğlu, apar topar İstanbul CHP binasına baskına gitti ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. CHP kulislerine göre, İmamoğlu odada Kaftancıoğlu'nu bulamamıştı. Sözlerinin İmamoğlu'na ulaşacağını bilen Kaftancıoğlu tedbirini almış, il binasını terk etmişti. Hatta İmamoğlu'na hakaretleri "şizofren" ile de sınırlı değil, "aptal" ve "müteahhit kafalı" sözlerine CHP'liler artık alışmıştı bile.

                    TAKVİM'İN KULİSİ: ODA BASMADAN EVVEL TELEFONLA KAPIŞTILAR
                    CHP kulislerinden sızan son bilgiyi ise geçtiğimiz gün takvim.com.tr patlattı. İmamoğlu'nun İstanbul CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu. Yeğeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

                    EKREM KOVALIYOR CANAN KAÇIYOR!
                    Gerilim telefonda daha da tırmandı, İmamoğlu "Bekle oraya geliyorum" dedi, telefonlar karşılıklı birbirlerinin suratına kapatıldı. Kaftancıoğlu'nun sözleri İmamoğlu'nu çılgına döndürmüştü.

                    Hemen apar topar İstanbul CHP il binasında Kaftancıoğlu'na "haddini bildirmek" için yola çıktı. Kaftancıoğlu da önlemini alıp İmamoğlu gelmeden CHP il binasını terketti. Odasını basıp Kaftancıoğlu'nu bulamayınca CHP il binasında ortalık yerde saydıran İmamoğlu, kişiliğine hakaret edecek kadar kılıcı çeken Kaftancıoğlu'ndan henüz öfkesini gideremediği, Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu ile konuşmaktan kaçtığı öğrenildi. İstanbul'daki iki CHP'li başkanın kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici. İmamoğlu'nun adaylık ısrarından rahatsızlık olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tansiyonu düşmeyen kavgada duygularının Canan Kaftancıoğlu'ndan yana olduğu ancak gerilimin büyümesinden de endişe ettiği konuşuluyor.

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                    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu kovalamaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?
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