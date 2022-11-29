Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu kovalamaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?

Şahin'in kavgaya ilişkin yazısı şu şekilde;

"Oda TV internet sitesinde 'Hürrem Elmasçı' müstear adıyla köşe yazan bir gazeteci var. Bu köşede geçen hafta duyurduğumuz "İmamoğlu'na Kaftancıoğlu freni" başlıklı habere niyeyse çok içerlemiş. "CHP kulisini neden CHP'li gazeteciler değil de Zafer Şahin yazıyor" diye sormuş!

Kulis haberde bile partizanlık isteyen arkadaş Kaftancıoğlu'nu bize bilgi sızdırmakla suçluyor! Bir de Kars lobisi adını verdiği bazı CHP'lileri. Yazısında sözünü ettiği Kars lobisini de Canan Kaftancıoğlu'nu da tanımam. Kimin kimle, neyin kavgasına tutuştuğuna takılmadan sadece işimi yaparım. Doğru olmak kaydıyla istediğim kulisi de yazarım. Şimdi de öyle yapacağım.

Önce kısa bir hatırlatma. Geçen hafta İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na "Benimle misin, Kılıçdaroğlu ile mi? Bir karar ver artık" dediğini, Kaftancıoğlu'nun da bu sözlere "Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Sen önce belediye başkanlığı yap" cevabını verdiğini, ikili arasında zaten limoni olan ilişkilerin iyice gerildiğini yazdık. O günden sonra adeta kıyamet koptu. Haberi yalanlayamayanlar "Bu bilgiyi kim sızdırdı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Onlar aramaya devam etsin, biz işimize bakalım.

Ekrem İmamoğlu dün kendisine Kaftancıoğlu'nun sözlerini soran gazetecilere, "Kendisi nezaketli bir hanımdır. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi. Ancak vücut diliyle de iddiaları doğruladı. Yüz ifadesinden ve seçtiği kelimelerden canının ne kadar sıkkın olduğu rahatlıkla anlaşılıyordu.