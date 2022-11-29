Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu kovalamaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektupta ne istedi?

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu savaşıyla boğuşuyor.
2023 planları doğrultusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık açık savaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir de Canan Kaftancıoğlu cephesi açtı.
İmamoğlu, CHP'nin siyasi yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tehdit vari ifadeler kullanmasının ardından Kaftancıoğlu "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaretler savurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP il binasını basarak Kaftancıoğlu'nun peşine düştü.
TAKVİM.COM.TR TÜM SÜRECİ YAZDI: CANAN KAÇIYOR EKREM KOVALIYOR
Takvim.com.tr kavgaya giden süreci ve öncesini manşet manşet duyurdu ve son olarak "Canan kaçıyor Ekrem kovalıyor" haberiye tüm ayrıntılarını yazdı.
İMAMOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU: KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
Savaşın tarafları ve CHP medyası günlerce sessizliğini korurken dün Ekrem İmamoğlu ilk sesi çıkardı.
İmamoğlu yaptıpı açıklamada "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanırken yüz ifadesiyle de kavgayı doğruladı.
Öte yandan dün 2023 İBB bütçe sunumu sonrası İstanbul'un 39 ilçesinin CHP'li ilçe başkanları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulunurken Canan Kaftancıoğlu yer almadı ve kavga bir kez daha doğrulanmış oldu.
EKREM İMAMOĞLU KOVALAMAYA DEVAM EDİYOR: KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP YAZDI
Yaşanan savaşta bomba bir detay daha ortaya çıktı. Konuşulanlara göre Ekrem İmamoğlu Kaftancıoğlu ile yüzleşebilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdı. Ekrem İmamoğlu mektupta "Beni Canan Kaftancıoğlu ile yüzleştirin" talebinde bulunurken hem Kaftancıoğlu'ndan hesap sormayı hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik arkanızdan iş çevirmiyorum algını vermeyi planlıyor. Konuya ilişkin Milliyet Yazarı Zafer Şahin çarpıcı detarları aktardı.