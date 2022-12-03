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    • Güncel
    • 03.12.2022 21:13
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    • 03.12.2022 21:31
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    Fiyasko vizyonunda adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekram İmamoğlu'ndan fena gönderme

    Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıl Vizyonu'nda resmen adaylığını ilan etmişti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" açıklamasında bulunurken, Ekrem İmamoğlu organizasyon sonrası sosyal medya hesabından fena bir göndermede bulundu.

    Ekrem İmamaoğlu’ndan fena gönderme

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığının sinyalini vermişti.



    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Adaylıklarına 'hayır' demeyiz" demişti.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.



        "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.



        İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR PAYLAŞIM
        Akşener'in adaylık için işaret ettiği iki isimden biri olan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası oldukça manidar bir paylaşım yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yapan İmamoğlu, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" dedi. İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı, adaylık konusunda adım atacağına yorumlandı..

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        Ekrem İmamaoğlu’ndan fena gönderme
        Haberler Güncel Fiyasko vizyonunda adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekram İmamoğlu'ndan fena gönderme
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