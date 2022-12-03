Fiyasko vizyonunda adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekram İmamoğlu'ndan fena gönderme

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığının sinyalini vermişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Adaylıklarına 'hayır' demeyiz" demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.