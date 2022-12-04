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    • Güncel
    • 04.12.2022 18:42
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    • 04.12.2022 19:11
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklama görüntüsü gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi! İşte nedeni

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında Amerikan danışman Jeremy Rifkin’in konuştuğu sırada uyukladığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP yandaşlarının bile eleştirdiği olayla ilgili açıklama geldi. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu’nun programa katılmak için serum yediğini ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Gündeme bomba gibi düşen görüntüye açıklama

    CHP, dün "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı. Büyük fiyaskolara sahne olan toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Amerikalı Jeremy Rifkin programa video bağlantı yöntemiyle katıldı.

    İngilizce olarak yapılan açıklamaları çeviri yapılmadığı için salonun büyük çoğu anlamazken, salondan uğultular yükseldi. Uzun süren konuşma sırasında partililerin telefonla oynadığı görüldü.

    SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU

    Amerikalı danışmanın yaptığı, kimse tarafından anlaşılmayan konuşma bir hayli uzayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı.

    Rifkin konuşurken Selvi hanım uyumayı tercih etti!

        YANDAŞLAR ELEŞTİRİ KONUSU YAPTI

        CHP yandaşı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüntüyü paylaşarak, "Heyecan verici bir toplantı oldu…" eleştirisinde bulunmuştu.

        GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU: SEBEBİ AÇIKLADI

        CHP yandaşları tarafından da eleştirilerin hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerine ilişkin CHP Kadın Kolları'ndan açıklama yapıldı.

        Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlandığı ve koronavirüse yakalandığı belirtildi.
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        Koza Altın
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklama görüntüsü gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi! İşte nedeni
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