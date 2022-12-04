Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklama görüntüsü gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi! İşte nedeni

CHP, dün "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı. Büyük fiyaskolara sahne olan toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Amerikalı Jeremy Rifkin programa video bağlantı yöntemiyle katıldı.
İngilizce olarak yapılan açıklamaları çeviri yapılmadığı için salonun büyük çoğu anlamazken, salondan uğultular yükseldi. Uzun süren konuşma sırasında partililerin telefonla oynadığı görüldü.
SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
Amerikalı danışmanın yaptığı, kimse tarafından anlaşılmayan konuşma bir hayli uzayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı.