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    • 24.11.2022 10:32
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    CHP'deki adaylık savaşlarında bomba olay! Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu safında yer alan Kaftancıoğlu'nun odasını neden bastı?

    2023 seçimlerine yaklaşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı daha da kızışıyor. Söz konusu savaşa İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılıyor. CHP kulislerinden gelen son bilgiler CHP’deki savaşın şiddetinin giderek arttığını gösteriyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu safında yer alan ve sır görüşmelerinde yer alan Canan Kaftancıoğlu, CHP İl Divan Kurulu’nda Ekrem İmamoğlu için “şizofren” dedi. Savaşın hakaret boyutuna ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu’nun odasını bastı.

    İmamoğlu Kaftancıoğlu’nun odasını neden bastı?

    CHP içerisinde 2023 seçimlerinde aday olmak için yanıp tutuşan iki isim: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu.

    Kılıçdaroğlu her defasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışsa da İmamoğlu, ABD-İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde "Ben de varım" deyip parti içi kavgaya hız verdi.

    Kavganın ilk ayağı CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ile. 2019 yerel seçimlerinde omuz omuza olan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'nun arasına adaylık girdi. Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması aranın daha da bozulmasına neden oldu.

    Kaftancıoğlu'nun daha önce Ekrem İmamoğlu için "aptal" ve "müteahhit kafalı" dediğini biliyoruz. Ancak kulislere bomba gibi düşen yeni kavga daha da yüksek perdeden. İmamoğlu'na Kaftancıoğlu'nun odasını bastıracak kadar.

    Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasındaki son kavgayı Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı.

    İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

    İki yıl süren pandemiye, son bir yıla damgasını vuran Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı enerji ve ekonomik krize rağmen CHP'nin oyunda anlamlı bir artış yok.
    Ama buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında büyük bir halk desteği varmış gibi sürekli meydan okuyor, "Kimi koysak kazanır" rahatlığıyla siyaset yapıyor.
    Dahası yetinmiyor da, büyük bir özgüvenle 8 saat ortadan kaybolmayı göze alıp hamburger yemek için ABD'ye, Türkiye'yi "narko-devlet" ilan etmek için de Londra'ya gidiyor.
    Sonra da dönüp her ay toplumu bir başka beklentiye sokuyor. Tıpkı başörtüsünde olduğu gibi...
    Oysa bütün bu çıkışlar partisinin oyunu artırmadığı gibi parti içi kavgayı da durdurmuş değil.
    Şu tabloya bakın... Herkesin "susturuldu" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD-İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde "Ben de varım" deyip parti içi kavgaya hız verdi.


        İlk kapıştığı da hukuken yok hükmünde olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Kaftancıoğlu ceza yemesine rağmen halen il başkanı olarak görevinin başında. Yani partinin hâlâ etkili aktörlerinden biri... Sevgili Zafer Şahin yazdı, İmamoğlu da bu aktörü yanında görmek için şöyle bir teklif götürmüş: "Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?"
        Kaftancıoğlu, bu öneriye sert cevap vermiş:
        "Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma."
        Tabii kavga burada kalmıyor... Kaftancıoğlu biraz da kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak için önüne çıkan her fırsatı, İmamoğlu'na vurmak için kullanıyor. Deyim yerindeyse bilinçli bir strateji izliyor. Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı.

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        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SIR TEMASLARI!

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilmek için partisinin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile savaşıyor.

        Mansur Yavaş sessiz hareket ederken Ekrem İmamoğlu ise açık açık savaşıyor.

        Genel başkanını hiçe sayan Ekrem İmamoğlu 2023 adaylığı için önce CHP medyasını dizayna başladı daha sonra yurt içi gezilerini artırarak gittiği her yerde masanın en güçlü neferi olduğunu söyleyerek adaylık istediğini dile getirdi.

        EKREM İMAMOĞLU STANBUL'DA SIR ZİYARETELERE BAŞLADI
        Geçtiğimiz yıl İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçi ile balık ziyafetinde yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun sır ziyaretlerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

        KRAL DAİRESİNDE SIR TEMASLAR
        Adaylığının zeminini oluşturma peşinde olan Ekrem İmamoğlu'nun Florya'da 'sır küpü' bir iş adamı dostunun otelinin kral dairesinde sık sık esrarengiz görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

            Söz konusu otele 'su faturası' adı altında 3-4 bin euro ödendiği de konuşulanlar arasında. İddiayı gündemine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür o görüşmeleri şu ifadelerle akartmıştı;

            "İmamoğlu'nun yeniden siyasi sahne aldığı çok açık... Her gün bir televizyonda siyasi parti genel başkanı gibi propaganda yaptığı ve yoğun çaba harcadığı biliniyor.
            Daha vahimi ise yönetmek için seçildiği İstanbul'a vakit ayırmadığı da biliniyor. Bu da yeni değil. Siyaset kulislerinde "sır küpü" bir işadamı dostunun sahibi olduğu Florya sahilindeki otelin "Kral Dairesi"nde sık sık birileriyle buluştuğu ve "su faturası" adına 3-4 bin euro gibi rakamlar ödediği konuşuluyor. Doğru mu acaba? O otel, İBB adına böyle faturalar kesti mi?"

            BİR BOMBA DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN
            Benzer bir bomba Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde patladı. Daha önce ABD'ye yaptığı icazet turu sırasında 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 saatlik kaybı "Hamburger yemeye gittim" şeklinde savunmuştu.

            Kılıçdaroğlu'nun sır toplantılarını bu kez İstanbul'da sürdürdüğü ortaya çıktı.

            "PARTİNİN KABUL ETMEYECEĞİ İLİŞKİLER"
            Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıları çekirdek ekibi dışında partiden de gizlediği iddia edilirken partideki bazı isimlerin "Partinin kabul etmeyeceği ilişkiler." olarak nitelediği bu toplantılar adaylık için pazarlık olarak yorumlanıyor...

            Kılıçdaroğlu'nun temaslarını Aydınlık Yazarı İsmet Özçelik gündeme getirdi.

            Özçelik Kılıçdaroğlu'nun "Sır İstanbul buluşmalarını" şu ifadelerle aktardı;

            CHP kulislerinde ilginç tartışmalar var. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyaretleri konuşuluyor.

            Anlatılanlar şöyle:

            İSTANBUL ZİYARETLERİ
            "Kılıçdaroğlu sık sık İstanbul'a gidiyor. Orada toplantılar yapıyor. Çok özeller hariç, Canan Kaftancıoğlu mutlaka katılıyor. Ama partinin ağır topları çağrılmıyor. Bir ikisi hariç milletvekilleri de bulunmuyor. Dışarıdan katılan isimler oluyor. Ama kimdir, neler konuşuluyor meçhul.

            ÇIKIŞLAR
            Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken çıkışları… Hep İstanbul ziyareti sonrasına rastlıyor. Parti tabanı saçını başını yoluyor. Ama birileri memnun oluyor."

            SIR İSTANBUL BULUŞMALARI…
            Şimdiden kulislerde çok konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde de tartışılacak gibi…

            BİLMİYORUZ
            Kulislerde konuşulanları, CHP'nin İstanbul'daki ağır toplarına sordum. Bazıları milletvekili, bazıları yönetici… Fazla konuşmak istemediler. "Bilmiyoruz" diye geçiştirdiler. İstanbul'daki önemli bir CHP'li ise, "Kulağımıza gelen bilgiler var. Birkaç kişinin içinde olduğu temaslar. Partinin kabul etmeyeceği ilişkiler. İnanmak istemiyoruz. Ama galiba doğru" dedi. Israr etmeme rağmen ayrıntıya girmedi. Ama duman tütüyor. Yakında açığa çıkar.

            AMERİKALILAR
            Amerikalı danışmanlık şirketi. Birçok ülkede seçim kampanyası yönetmiş. İstanbul'da uzun süredir çalışıyormuş. Ofisine sadece kartla girilebiliyormuş. Kim adına çalıştığı bilinmiyor. İsmi şimdilik gizleniyor.

            "Seçim yaklaşınca öğrenirsiniz" deniyor. Bu işleri takip edenler… Çalışmaların doğrudan ABD adına olduğunu söylüyor."

            KILIÇDAROĞLU-KAFTANCIOĞLU-İMAMOĞLU SAVAŞI
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı İstanbul'da kriz çıkarmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin siyasi parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nda destek istediği ancak üst perdeden konuşunca Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanını şoka sokacak bir yanıt verdiği ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na "Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma" şeklinde yanıt verdi.

            İMAMOĞLU 2 İSMİ PROTOKOL LİSTESİNDEN SİLMİŞTİ
            İBB Başkanı İmamoğlu, Rumelihisarı'ndaki köşkünün "otomobil girişi" protokolünü değiştirmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun araçlarının plakasını listeden silmişti.

            İSTANBUL'DAKİ ETKİNLİĞE DAVET EDİLMEMİŞTİ
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen CHP'li birçok ismin ve CHP'ye yakın gazetecilerin yer alacağı kaz partisine İstanbul'da olmasına rağmen davet edilmemişti.

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            HangiKredi
            Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşlarında bomba olay! Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu safında yer alan Kaftancıoğlu'nun odasını neden bastı?
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