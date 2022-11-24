CHP'deki adaylık savaşlarında bomba olay! Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu safında yer alan Kaftancıoğlu'nun odasını neden bastı?

CHP içerisinde 2023 seçimlerinde aday olmak için yanıp tutuşan iki isim: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu.
Kılıçdaroğlu her defasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışsa da İmamoğlu, ABD-İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde "Ben de varım" deyip parti içi kavgaya hız verdi.
Kavganın ilk ayağı CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ile. 2019 yerel seçimlerinde omuz omuza olan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'nun arasına adaylık girdi. Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması aranın daha da bozulmasına neden oldu.
Kaftancıoğlu'nun daha önce Ekrem İmamoğlu için "aptal" ve "müteahhit kafalı" dediğini biliyoruz. Ancak kulislere bomba gibi düşen yeni kavga daha da yüksek perdeden. İmamoğlu'na Kaftancıoğlu'nun odasını bastıracak kadar.
Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasındaki son kavgayı Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı.
İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
İki yıl süren pandemiye, son bir yıla damgasını vuran Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı enerji ve ekonomik krize rağmen CHP'nin oyunda anlamlı bir artış yok.
Ama buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında büyük bir halk desteği varmış gibi sürekli meydan okuyor, "Kimi koysak kazanır" rahatlığıyla siyaset yapıyor.
Dahası yetinmiyor da, büyük bir özgüvenle 8 saat ortadan kaybolmayı göze alıp hamburger yemek için ABD'ye, Türkiye'yi "narko-devlet" ilan etmek için de Londra'ya gidiyor.
Sonra da dönüp her ay toplumu bir başka beklentiye sokuyor. Tıpkı başörtüsünde olduğu gibi...
Oysa bütün bu çıkışlar partisinin oyunu artırmadığı gibi parti içi kavgayı da durdurmuş değil.
Şu tabloya bakın... Herkesin "susturuldu" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD-İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde "Ben de varım" deyip parti içi kavgaya hız verdi.