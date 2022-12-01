Başkan Erdoğan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

"MESLEKİ EĞİTİME KAZANDIRDIĞIMIZ DİNANİZM KADIN İSTİHDAMINDA DA ÇOK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELE YOL AÇTI"

Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayıları 2022 yılında 8 bin 269'a ulaşmış, bu ürünlerin 74'ü ticarileşmiştir. İş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu düzenlemelerle öğencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldık. Ayrıca kalfa olup 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükselttik. Böylece usta, kalfa, çırak eğitimini devletimizin destek mekanizmaları ile güçlendirmiş olduk. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerimizde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayımız bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştı. Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinanizm kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmele yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık.