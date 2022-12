Başkan Erdoğan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

"TÜRKİYE'Yİ HER BAKIMDAN ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA TAŞIDIK"

Hali hazırda 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknoloji ile donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek hasılı eğitime dair hiç bir boşluk bırakmayarak Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık.