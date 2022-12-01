Başkan Erdoğan OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN&NBSP;OECD MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ'NE VİDEO MESAJ GÖNDERDİ | VİDEO MESAJ
Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
Mesleki Eğitim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli zirve münasebetiyle sizleri Türkiye'de, güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve topyekün bir kalkınma için eğitim insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan biridir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir insan hakkıdır.
"TÜRKİYE'Yİ HER BAKIMDAN ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE KONUMUNA TAŞIDIK"
Hali hazırda 19 milyonu temel eğitim ve orta öğretimde, 8 milyonu yüksek öğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Milletimizin emaneti olan bu çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknoloji ile donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek hasılı eğitime dair hiç bir boşluk bırakmayarak Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık.
"HAKSIZLIKLARI GİDEREREK MESLEKİ EĞİTİMİ YENİDEN CAZİP HALE GETİRDİK"
Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz mesleği sahada öğrenirken teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı. Sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerimizin istihdam imkanlarında da görüyoruz. Ayrıca ülkemiz geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencilerimizi sürece dahil ediyoruz.