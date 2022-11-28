Eskiye dönüş 'anayasası' hazırladılar, aday hala ortada yok! 6 masa heyecanını özetleyen kare: Temel Karamollaoğlu uyudu

8 ayda ikili görüşmeler dahil olmak üzere 49 kez bir araya gelen altılı masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı. Altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' önerisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ortak aday bilmecesini çözemeyen Altılı Masa'nın sözde 'yeni anayasa taslağı' da heyecan yaratamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun toplantıda uyuduğu anlar, masanın hal-i pür melalini gösteren kare olarak medya mensuplarının kameralarına yansıdı.
BAKAN YARDIMCILARI SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ
Altı muhalefet liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa'nın 'Güçlendirişmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.
Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra çok sayıda parti temsilcisi katıldı.
'KESİN HESAP KOMİSYONU' KURULACAK
'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' önerisinin tanıtımı için bir araya gelinen programda genel başkan yardımcıları anayasa değişikliği ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.
Altılı Masanın önerdiği 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği' ile milletlerarası antlaşmalardan geri çekilme yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak ve başkanı ana muhalefet partisinden olan Kesin Hesap Komisyonu kurulacak. Hükümet krizlerini önlemek için de yapıcı güvensizlik oyu aranacak.