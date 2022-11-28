Eskiye dönüş 'anayasası' hazırladılar, aday hala ortada yok! 6 masa heyecanını özetleyen kare: Temel Karamollaoğlu uyudu

Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açıyor. Bir yandan da İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023 için hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor.

6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU KAVGASI

Öte yandan CHP ve İyi Parti arasındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden çıkan kavgada açıklamalar gelmeye devam ediyor. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugün, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." dedi. Altay'ın sözlerine sosyal medyadan cevap veren Ağıralioğlu, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir!" şeklinde konuştu

HDP VE İYİ PARTİ'NİN ADAYLIK SAVAŞI

6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi.

AKŞENER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİLER

HDP yaz aylarında yaptığı açıklamada Akşener ve Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarak, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini paylaşmıştı.