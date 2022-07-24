PKK'YA CAN SUYU OLACAK MESAJ

Akşener'in Samsun'da gerçekleştirdiği esnaf gezisinde, "Diyarbakır annelerinin çocuklarının geri dönmesi için aracı olun" sözleri üzerine, "Enteresan... Ben bunu desem PKK'lı olur çıkarım. Türkiye'de sizlerin bunu istemeniz gerekiyor. Sizinkisi muhteşem bir öneri." diyerek karşılık vermesi PKK'ya yeni bir çözüm süreci mesajı gönderdiği olarak nitelendiriliyor.