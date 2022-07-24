Altılı masanın en büyük isteği HDP'yi masaya dahil etmek. Seçmenin tepkisinden çekinen masanın aradığı formüllere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de masanın sözde milliyetçi ortağı İP'e görev düştü. Samsun gezisinde HDP'ye sıcak mesajlar gönderen Akşener'e, hapishanedeki Demirtaş'ta aynı seviyeden sıcak bir karşılıl geldi.
TEMÂS KAHVALTIYLA BAŞLADI!
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, masada başlayan HDP-İP temâsını satırlarına taşıdı. Akşener'in Demirtaş'ın kahvaltı mesajına karşılığını Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nu pasifize ederek karşılıksız bırakmadığını belirten Övür, koalisyon çabasının sürdüğüne dikkat çekti.
PKK'YA CAN SUYU OLACAK MESAJ
Akşener'in Samsun'da gerçekleştirdiği esnaf gezisinde, "Diyarbakır annelerinin çocuklarının geri dönmesi için aracı olun" sözleri üzerine, "Enteresan... Ben bunu desem PKK'lı olur çıkarım. Türkiye'de sizlerin bunu istemeniz gerekiyor. Sizinkisi muhteşem bir öneri." diyerek karşılık vermesi PKK'ya yeni bir çözüm süreci mesajı gönderdiği olarak nitelendiriliyor.
SEÇMEN DOĞRU KARARI VERECEK
Övür, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın takdirle karşıladığı diplomasi hamleleriyle 'tahıl krizine' çözüm bulurken, muhalefetin gündeminin HDP-PKK olmasının seçmen tarafından en doğru şekilde değerlendirileceğini vurguladı.