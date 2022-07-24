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    • 24.07.2022 09:21
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    • 24.07.2022 09:35
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    Akşener-Demirtaş arasında sıcak temas! 6'lı masada HDP heyecanı

    Seçimlere 1 yıldan az bir süre kala altılı masanın HDP'yi yanına çekme açbaları tam gaz devam ediyor. Masanın sözde milliyetçi partisi İP'in genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf gezisinde 'Diyarbakır Anneleri' üzerinden yeni çözüm süreci mesajı vermesi dikkat çekti. Masanın altından, 6 ortağa sürekli parmak sallayan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da hapishaneden "PKK silah bırakmalı" ve "Çanakkale şehitlerini ziyaret etmek isterim" sözleriyle selam İP'e selam göndermesi yeni dönemin en çok konuşulacak konularından biri olacak.

    Akşener-Demirtaş arasında sıcak temas!

    Altılı masanın en büyük isteği HDP'yi masaya dahil etmek. Seçmenin tepkisinden çekinen masanın aradığı formüllere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez de masanın sözde milliyetçi ortağı İP'e görev düştü. Samsun gezisinde HDP'ye sıcak mesajlar gönderen Akşener'e, hapishanedeki Demirtaş'ta aynı seviyeden sıcak bir karşılıl geldi.

    TEMÂS KAHVALTIYLA BAŞLADI!
    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, masada başlayan HDP-İP temâsını satırlarına taşıdı. Akşener'in Demirtaş'ın kahvaltı mesajına karşılığını Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nu pasifize ederek karşılıksız bırakmadığını belirten Övür, koalisyon çabasının sürdüğüne dikkat çekti.

    PKK'YA CAN SUYU OLACAK MESAJ
    Akşener'in Samsun'da gerçekleştirdiği esnaf gezisinde, "Diyarbakır annelerinin çocuklarının geri dönmesi için aracı olun" sözleri üzerine, "Enteresan... Ben bunu desem PKK'lı olur çıkarım. Türkiye'de sizlerin bunu istemeniz gerekiyor. Sizinkisi muhteşem bir öneri." diyerek karşılık vermesi PKK'ya yeni bir çözüm süreci mesajı gönderdiği olarak nitelendiriliyor.

    SEÇMEN DOĞRU KARARI VERECEK
    Övür, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın takdirle karşıladığı diplomasi hamleleriyle 'tahıl krizine' çözüm bulurken, muhalefetin gündeminin HDP-PKK olmasının seçmen tarafından en doğru şekilde değerlendirileceğini vurguladı.

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