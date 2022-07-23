CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Akşener çıkışı: "Adaylığına sıcak bakmıyoruz, uygun değil"





HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Akşener'in adaylığına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

"DAHA BİR KADIN OLMASI GEREKİYOR"

İttifak ortağını sert sözlerle hedef alan Buldan, "Akşener'in adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.