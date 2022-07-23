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    • 24.07.2022 01:57
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    CHP'nin ittifak ortağı, yuvarlak masanın gölge üyesi HDP'den Akşener çıkışı: "Adaylığına sıcak bakmıyoruz, uygun değil"

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, 6 benzemezin ve gölge ortak HDP'nin bir araya geldiği yuvarlak masada sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki adaylık krizi gün geçtikçe körüklenerek büyürken gölge ortak HDP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

    HDP’den bomba Akşener çıkışı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği, 6 benzemez ve gölge ortak HDP'nin bir araya geldiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verip, bu doğrultuda hareket etse de bu durum ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti cephesi tarafından pek de karşılık görmüyor.



    Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında baş gösteren kriz 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantının ertelenmesine neden olurken, CHP Genel Başkanı'nın da adaylık hayalleri suya düşmüş vaziyette.



        GÖLGE ORTAK HDP, MASAYA YUMRUĞU İNDİRDİ!
        Tüm bu gelişmelerin ışığında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle bilinen altılı masanın gölge üyesi HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



        HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan, Akşener'in adaylığına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

        "DAHA BİR KADIN OLMASI GEREKİYOR"
        İttifak ortağını sert sözlerle hedef alan Buldan, "Akşener'in adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.
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