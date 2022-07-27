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    • Güncel
    • 27.07.2022 19:53
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    • 27.07.2022 20:16
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    Eşgalsiz masadaki adaylık savaşları gölgesinde CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu dayatması: Meral Akşener ne diyecek?

    6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masadaki adaylık savaşları, küçük hesaplar ve laf dalaşları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında başlayan kriz masanın küçük ortaklarına sirayet etmiş, Gelecek ve DEVA karşı karşıya gelmişti. Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın aday tarifine uyduğu ifade edildi. CHP cephesinin yaptığı 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatmasına Meral Akşener'in ine cevap vereceği ise merak konusu oldu. Takvim.com.tr, ülkeyi yönetmeye talip olan ancak kendi aralarında bile bir orta yol bulamayan yuvarlak masa içerisindeki kaosu sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den masaya Kılıçdaroğlu dayatması! Akşener...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde söylediği her sözde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.



    TOPLANTI ERTELETTİREN GERİLİM
    Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında patlak veren adaylık krizi masanın da gidişatını etkilemiş vaziyette. Öyle ki 7 Ağustos 2022 tarihinde Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan masa toplantısı, CHP - İP gerilimi yüzünden ertelendi.

    Yuvarlak masanın üzerine bulut gibi çöken gergin ortam küçük ortaklara da sirayet etti. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birbirlerine girdi.



    KÜÇÜK ORTAKLAR DA BİRBİRİNE GİRDİ! GELECEK VE DEVA...
    Ahmet Davutoğlu'nun 3'lü ittifak (Saadet - Gelecek - DEVA) çağrısını kabul etmediklerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Gelecek Partisi cephesinden çok sert yanıt geldi.




    Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" sözleriyle Babacan'ı hedef aldı.

        HDP DEBELENİP DURUYOR
        Bir yandan da gölge ortak Halkların Demokratik Partisi, Akşener veya Mansur Yavaş'ın olası adaylığına şerh koyarak yuvarlak masanın altında debelenip duruyor.



        6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin de gölge ortak olarak tahakküm kurduğu yuvarlak masadaki adaylık savaşları, küçük hesaplar ve laf dalaşlarının ışığında CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.



        CHP'DEN KILIÇDAROĞLU DAYATMASI: ADAY TARİFİNE UYAN BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR
        Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizini görmezden gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Genel Başkanımızın adaylığının 6'lı masa açısından sorun olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        Ağbaba, "6'lı masanın aday tarifine uyan bir Genel Başkanımız var" dedi.



        AKŞENER NE TEPKİ VERECEK?
        Adaylık krizinin gölgesinde CHP cephesinin yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasının masada nasıl karşılanacağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

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        Haberler Güncel Eşgalsiz masadaki adaylık savaşları gölgesinde CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu dayatması: Meral Akşener ne diyecek?
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