Eşgalsiz masadaki adaylık savaşları gölgesinde CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu dayatması: Meral Akşener ne diyecek?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde söylediği her sözde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
TOPLANTI ERTELETTİREN GERİLİM
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında patlak veren adaylık krizi masanın da gidişatını etkilemiş vaziyette. Öyle ki 7 Ağustos 2022 tarihinde Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan masa toplantısı, CHP - İP gerilimi yüzünden ertelendi.
Yuvarlak masanın üzerine bulut gibi çöken gergin ortam küçük ortaklara da sirayet etti. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi birbirlerine girdi.
KÜÇÜK ORTAKLAR DA BİRBİRİNE GİRDİ! GELECEK VE DEVA...
Ahmet Davutoğlu'nun 3'lü ittifak (Saadet - Gelecek - DEVA) çağrısını kabul etmediklerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Gelecek Partisi cephesinden çok sert yanıt geldi.
Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" sözleriyle Babacan'ı hedef aldı.