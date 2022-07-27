Eşgalsiz masadaki adaylık savaşları gölgesinde CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu dayatması: Meral Akşener ne diyecek?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde söylediği her sözde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.