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    • 28.11.2022 16:42
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    • 28.11.2022 16:42
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    Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla görüştü

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

    Bakan Akar kuvvet komutanlarıyla görüştü

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

    Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.

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