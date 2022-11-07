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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 08.11.2022 00:14
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    • 08.11.2022 00:43
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    PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan ittifak itirafı :İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor

    6'lı masanın gölge ortağı PKK'nın siyası ayağı HDP'den ittifak itirafı geldi. HDP vekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında, "İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor" itirafında bulundu. Aynı canlı yayında bulunan Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez bu açıklamalardan dolayı buz keserken, akıllara ise 'İYİ Parti'nin 'HDP ile yan yana gelmeyiz' şovu geldi.

    İyi Partililer bizi yolda çeviriyor!

    HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri, bir araya gelerek altılı masayı oluşturmuştu. 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı üzerinden birbirine düşen ortaklar, büyük bir krizle burun buruna gelmişti.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yemişti. Akşener'in önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ise CHP kanadı kapıyı kapatmıştı. Akşener'in adaylık için çalışmalara başladığı iddia edilmiş, İYİ Partililer sosyal medya üzerinden reklam çalışmalarına ise başlamıştı.



    HDP'Lİ GARO PAYLAN: İYİ PARTİLİLER YOLDA ÇEVİRİP 'BİZİ ERDOĞAN'DAN KURTARIN' DİYOR
    Tüm bu gelişmelerin ışığında HDP'nin vekili Garo Paylan'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.


    CHP tarafından fonlanan Halk TV canlı yayınına konuk olan Paylan, ittifak ortakları İYİ Parti'nin temsilcilerinin kendilerini yolda çevirerek, "HDP'siz olmaz, Erdoğan'ı deviremeyiz, bizi bu karanlıktan kurtarın" dediğini söyledi

    2019 yılında yaptıkları ittifakın herkes tarafından bilindiğini belirten Paylan, "Ortak adayda uzlaşırsak rüzgarı arkamıza alır seçimi kazanabiliriz." dedi.



        İYİ PARTİ'NİN "HDP İLE YAN YANA GELMEYİZ" ŞOVU
        Söz konusu açıklamalar İYİ Partili siyasetçilerin "HDP'nin orada biz olmayız" tiyatrosunu akıllara getirdi. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, gerekirse masadan kalkarız" demişti.

        CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla kazandığı belediyelerdeki ihale ağını ortaya çıkarmış ve büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.

        Paylan'ın söz konusu açıklamaları, iki parti arasındaki ittifakı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Aynı canlı yayına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in söz konusu iddialar karşısında sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.
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        Haberler Güncel PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan ittifak itirafı :İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor
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