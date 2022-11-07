PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan ittifak itirafı :İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yemişti. Akşener'in önerdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ise CHP kanadı kapıyı kapatmıştı. Akşener'in adaylık için çalışmalara başladığı iddia edilmiş, İYİ Partililer sosyal medya üzerinden reklam çalışmalarına ise başlamıştı.
HDP'Lİ GARO PAYLAN: İYİ PARTİLİLER YOLDA ÇEVİRİP 'BİZİ ERDOĞAN'DAN KURTARIN' DİYOR
Tüm bu gelişmelerin ışığında HDP'nin vekili Garo Paylan'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
CHP tarafından fonlanan Halk TV canlı yayınına konuk olan Paylan, ittifak ortakları İYİ Parti'nin temsilcilerinin kendilerini yolda çevirerek, "HDP'siz olmaz, Erdoğan'ı deviremeyiz, bizi bu karanlıktan kurtarın" dediğini söyledi
2019 yılında yaptıkları ittifakın herkes tarafından bilindiğini belirten Paylan, "Ortak adayda uzlaşırsak rüzgarı arkamıza alır seçimi kazanabiliriz." dedi.