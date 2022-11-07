PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan ittifak itirafı :İYİ Partililer yolda çevirip 'bizi Erdoğan'dan kurtarın' diyor





İYİ PARTİ'NİN "HDP İLE YAN YANA GELMEYİZ" ŞOVU

Söz konusu açıklamalar İYİ Partili siyasetçilerin "HDP'nin orada biz olmayız" tiyatrosunu akıllara getirdi. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek, "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız, gerekirse masadan kalkarız" demişti.



CHP'li Barış Yarkadaş, İYİ Parti'nin HDP oylarıyla kazandığı belediyelerdeki ihale ağını ortaya çıkarmış ve büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.



Paylan'ın söz konusu açıklamaları, iki parti arasındaki ittifakı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Aynı canlı yayına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in söz konusu iddialar karşısında sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.