2023 yılındaki seçimlere 6 aydan az bir süre kalırken Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan iken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın ise henüz belli değil. 6'lı masa bugüne kadar 8 toplantı yaptı ancak henüz seçimlerde Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkaracak adayı belirleyemediler.
6'lı masanın ortak adayı ortak kararla belirleyeceğini belirtmesine rağmen her fırsatta adaylık için öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" demişti. Tartışmaların gölgesinde ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet seferlerinin ardından CHP liderinin 'adaylığını açıklayacağı' iddia edilirken, geçtiğimiz gün tarih revize edildi. Bu kez Aralık ayını işaret eden Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ise merak konusu olurken 6'lı masanın yarınki dokuzuncu toplantı öncesinde 'adaylık krizi' sürüyor.
Adaylık için en istekli isimlerden birisi olan Kemal Kılıçdaroğlu hem kendi partisinden hem de masanın diğer ortaklarından bir türlü olumlu cevap alamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenmesi CHP medyasını böldü. CHP'ye yakın gazeteciler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda fikirlerini beyan etmeye başladılar.
UĞUR DÜNDAR: KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY ÖNERMELİ
Son olarak gazeteci Uğur Dündar'da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda itirazda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacak bir adayı önereceğine inandığını söyleyen Uğur Dündar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yurtseverliğini, iyi insanlığını, Cumhuriyet ve demokrasiye yürekten bağlılığını yakınen bilen bir gazeteci olarak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrarı olmayacak bu seçimde; 'Altılı Masa'ya, kazanacak bir adayı önereceğine inanıyorum..."
EMİN ÇÖLAŞAN: OYUM KILIÇDAROĞLU'NA AMA…
Gazeteci Dündar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken CHP'nin yandaş medyası Sözcü gazetesinin yazarlarından Emin Çölaşan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdiği 5 Kasım'da kaleme aldığı "Oyum Kılıçdaroğlu'na ama…" başlıklı yazısında CHP liderine destek vereceğini belirtmişti.
AYŞENUR ARSLAN KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS TANIMADI
CHP yandaşı Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz gelmişti.
"Sakın ha" diyerek şans bile tanımadığı Kılıçdaroğlu'na seslenen Arslan, CHP liderinin adaylığına "Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha!" ifadeleriyle karşı çıktı. Arslan açıklamalarının devamında ise "Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ismini zikretmişti.
MERDAN YANARDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Fondaş medya Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "benimle misiniz?" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da CHP liderine desteklerini belirtmesinin ardından kendilerinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıklamıştı.
CHP'Lİ YURDAKUL'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA REST
Adaylık yarışında bu gelişmeler yaşanırken CHP'li yazarlar arasında safını net olarak belli eden CHP'ye yakınlığı ile bilinen yazar Ayşe Deniz Yurdakul'da dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.
YURDAKUL: OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM
Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinirli ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.
Yurdakul'a CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da destek verdi. Kırıkkanat, Yurdakul'un tweetini beğendi.
MİNE KIRIKKANAT: 9 SEÇİM KAYBETTİ BİZDEN HELALLİK İSTESİN
Daha önce de adalık yarışında İmamoğlu'nun destekleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesini eleştirerek, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullanmıştı.
İYİ PARTİ DE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI
CHP' ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada aday belirsizliği sürüyor. CHP'de ise taht oyunları iyice kızışmış durumda. ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarında özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor kimi zaman da Mansur Yavaş'ın önünü açıyor. Bir yandan da İmamoğlu ve Yavaş'ın 2023 için hazırlık içerisinde olduğu kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını engellemek için her fırsatta "Belediye Başkanları görevine devam etmeli" mesajı veriyor.
6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU KAVGASI
Öte yandan CHP ve İyi Parti arasındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden çıkan kavgada açıklamalar gelmeye devam ediyor. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugün, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." dedi. Altay'ın sözlerine sosyal medyadan cevap veren Ağıralioğlu, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir!" şeklinde konuştu