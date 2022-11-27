2023 yılındaki seçimlere 6 aydan az bir süre kalırken Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan iken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın ise henüz belli değil. 6'lı masa bugüne kadar 8 toplantı yaptı ancak henüz seçimlerde Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkaracak adayı belirleyemediler.

6'lı masanın ortak adayı ortak kararla belirleyeceğini belirtmesine rağmen her fırsatta adaylık için öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" demişti. Tartışmaların gölgesinde ABD ve İngiltere'ye düzenlediği icazet seferlerinin ardından CHP liderinin 'adaylığını açıklayacağı' iddia edilirken, geçtiğimiz gün tarih revize edildi. Bu kez Aralık ayını işaret eden Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ise merak konusu olurken 6'lı masanın yarınki dokuzuncu toplantı öncesinde 'adaylık krizi' sürüyor.

Adaylık için en istekli isimlerden birisi olan Kemal Kılıçdaroğlu hem kendi partisinden hem de masanın diğer ortaklarından bir türlü olumlu cevap alamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenmesi CHP medyasını böldü. CHP'ye yakın gazeteciler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda fikirlerini beyan etmeye başladılar.

UĞUR DÜNDAR: KILIÇDAROĞLU KAZANACAK ADAY ÖNERMELİ

Son olarak gazeteci Uğur Dündar'da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda itirazda bulundu.