Sıkışan kifayetsizlere Okyanus Ötesi'nden destek! ABD'li Fitch'ten muhalefete seçim senaryolu alan açma girişimi





KİRLİ ALGI! VAR Bİ' FİTCH'LİK...

İşte bu noktada ABD'li rating kuruluşunun kirli algısı devreye giriyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu sağlaması ekonomi için 'en riskli durum' olarak lanse edildi.



Türk Lirası için ise en olumlu sonucun muhalefetin kazanması halinde gerçekleşeği Fitch'in bir başka iddiası.



ENFLASYON VE KUR TAHMİNİ

Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur'un kazandığı ikinci senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 32'ye, 2024 yılında 25,7'ye, 2025 yılında ise 22,4'e düşeceğini öngörülüyor.

Dolar kurunun da 2023 yılında 28 lira, 2024 yılında 39,9 lira, 2025 yılında 39,7 lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Bu durumda para politikası faizinin ise 2023 yılında yüzde 9,3, 2024 yılında yüzde 9,5, 2025 yılında ise yüzde 12 olarak

İkinci senaryo 'politik istikrar' anlamını taşısa da Fitch bu durumu 'en olumsuz senaryo' olarak yorumluyor. Liranın değerinin düşeceğini, enflasyonun da artacağını iddia ediyor.