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    • 28.11.2022 03:05
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    • 28.11.2022 03:29
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    Sıkışan kifayetsizlere Okyanus Ötesi'nden destek! ABD'li Fitch'ten muhalefete seçim senaryolu alan açma girişimi

    Sıkışan, kendi arasında çekişmeye tutuşan, daha adayın A'sını belirleyemeyen muhalefete Okyanus Ötesi'nden destek geldi. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmasını 'en riskli' durum olarak lanse eden Fitch, en olumlu sonucun muhalefetin kazanması halinde gerçekleşeğini iddia etti. Daha önce de büyüyen ve gelişen Türkiye'yi çarpıtılmış ekonomik veriler ile hedef alan Fitch'in art niyetli yaklaşımı ve muhalefete alan açma girişimi böylelikle gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Sıkışan kifayetsizlere Okyanus Ötesi’nden destek!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

    Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen muhalefet unsurları yazı puntosu belirlemekten öteye gidemeyip küçük hesaplarla birbirini yerken, krizi perdelemek için de 'ortak aday' söylemine sığınıyor.


    BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday ben olacağım' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapadı. İYİ Parti tabanı da CHP liderinin adaylığına karşı vaziyette.

    SEÇMENİN MUHALEFETE GÜVENİ YOK
    Gölge ortak HDP de kendi çizgilerine uygun aday olmazsa destek vermeyeceklerinin vurgusunu yapıyor. Muhalefetteki bu belirsizlik, seçmene de güvensizlik olarak yansıyor.



    3 SENARYOLU RAPOR
    Tüm bu yaşananların gölgesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı.

    Söz konusu raporda 3 olasılığa yer verildi. Bu olasılıkların ikisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçiliyor. %22.5'lik olasılıkla muhalefet adayı seçimleri kazanıyor.

    İşte Fitch Solutions tarafından hazırlanan analizde yer alan 3 senaryo;

    1- Gerçekleşme ihtimali yüzde 55 olan ilk ve temel senaryoda Erdoğan yeniden seçiliyor. Ancak Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybediyor.

    2- Yüzde 22.5 ihtimal verilen ikinci senaryoda ise hem Erdoğan seçiliyor, hem de Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu koruyor.

    3- Yine yüzde 22.5 ihtimal verilen son senaryoda ise hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu Millet İttifakı kazanıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı muhalefetin de Meclis'i kazanması Fitch'e göre en yüksek olasılık.



        KİRLİ ALGI! VAR Bİ' FİTCH'LİK...
        İşte bu noktada ABD'li rating kuruluşunun kirli algısı devreye giriyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu sağlaması ekonomi için 'en riskli durum' olarak lanse edildi.

        Türk Lirası için ise en olumlu sonucun muhalefetin kazanması halinde gerçekleşeği Fitch'in bir başka iddiası.

        ENFLASYON VE KUR TAHMİNİ
        Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur'un kazandığı ikinci senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 32'ye, 2024 yılında 25,7'ye, 2025 yılında ise 22,4'e düşeceğini öngörülüyor.

        Dolar kurunun da 2023 yılında 28 lira, 2024 yılında 39,9 lira, 2025 yılında 39,7 lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Bu durumda para politikası faizinin ise 2023 yılında yüzde 9,3, 2024 yılında yüzde 9,5, 2025 yılında ise yüzde 12 olarak

        İkinci senaryo 'politik istikrar' anlamını taşısa da Fitch bu durumu 'en olumsuz senaryo' olarak yorumluyor. Liranın değerinin düşeceğini, enflasyonun da artacağını iddia ediyor.



        Başkan Erdoğan'ın seçimi, muhalefetin de Meclis'e kazandığı senaryoya göre;

        Enflasyonun 2023 yılında yüzde 26,1'e, 2024 yılında 17,2'ye, 2025 yılında ise 16,1'e gerilemesi öngörülüyor.

        Aynı senaryoda dolar kurunun 2023 yılında 23,2 lira , 2024 yılında 24,6 lira, 2025 yılında ise 24,5 lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

        Para politikası faizinin ise 2023 yılında yüzde 15,5, 2024 yılında yüzde 21, 2025 yılında ise yüzde 17,5 olması bekleniyor.



        Diğer senayoda ise muhalefet yüzde 22,5 olasılıkla muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu kazanıyor.

        Bu senaryoda enflasyon 2023 yılında yüzde 23,1'e, 2024 yılında 12,2'ye, 2025 yılında ise tek hanelere inerek 9,3'e kadar düşecek.

        Dolar kuru 2023'te 24,2 lira, 2024'te 22,5 lira, 2025'te 18,2 lira seviyesinde olacak.

        Politika faizinin ise 2023'te yüzde 19,6, 2024'te yüzde 27,3, 2025'te yüzde 20 olması öngörülüyor.

        EDİTÖR NOTU: Daha önce de büyüyen ve gelişen Türkiye'yi çarpıtılmış ekonomik veriler ile hedef alan Fitch, bu kez de yayımladığı senaryolar ile sıkışan ve bir adım öteye adım atamayan kifayetsiz muhalefet için alan açma girişimine soyunmuş. Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmasını 'en riskli durum' olarak değerlendirmek samimiyetten ve gerçeklikten yoksun, art niyetli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.



            NEW YORK'TA KURULDU! ABD'NİN İLK YETKİLİ DERECELENDİRME KURULUŞU
            1913'te New York'ta kurulan Fitch, Standard&Poor's ve Moody's ile birlikte dünyanın en etkin üç rating kuruluşundan biri. John Knowles Fitch, Henry P. Clancy ve Fasine Levy'nin kurduğu şirket ilk yıllarında yaptığı tahvil araştırmalarını "Fitch Bond Book" adıyla yatırımcılara ulaştırarak başarı sağladı. Şirket 1975 yılında Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından resmi işler için yetki verilen ilk rating kuruluşu oldu.

            1977'de Fransız finans kuruluşu Fimalac birleşme yoluyla Fitch'in kontrolüne sahip oldu. 2000 yılında dönemin önemli ciddi rating ve analiz kurumları Duff&Phelps ve Thomson Bank Watch yine birleşme yoluyla Fitch çatısı altında toplandı.

            2006'da Fitch'e ilk yatırımını Hearst Communications, 2018'de şirketin tüm hisselerini satın aldı. Fitch böylece Cosmopolitan, Elle, Esquire, Harper's Bazaar, Men's Health, Women's Health gibi dergileri yayınlayan, ABD'de 30'a yakın eyalette yerel TV kanalları ve gazeteleri bulunan Hearst Medya imparatorluğunun çatısı altına girdi.

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