Sıkışan kifayetsizlere Okyanus Ötesi'nden destek! ABD'li Fitch'ten muhalefete seçim senaryolu alan açma girişimi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.
Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen muhalefet unsurları yazı puntosu belirlemekten öteye gidemeyip küçük hesaplarla birbirini yerken, krizi perdelemek için de 'ortak aday' söylemine sığınıyor.
BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday ben olacağım' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener 'kazanacak bir aday olmalı söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapadı. İYİ Parti tabanı da CHP liderinin adaylığına karşı vaziyette.
SEÇMENİN MUHALEFETE GÜVENİ YOK
Gölge ortak HDP de kendi çizgilerine uygun aday olmazsa destek vermeyeceklerinin vurgusunu yapıyor. Muhalefetteki bu belirsizlik, seçmene de güvensizlik olarak yansıyor.
3 SENARYOLU RAPOR
Tüm bu yaşananların gölgesinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı.
Söz konusu raporda 3 olasılığa yer verildi. Bu olasılıkların ikisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden seçiliyor. %22.5'lik olasılıkla muhalefet adayı seçimleri kazanıyor.
İşte Fitch Solutions tarafından hazırlanan analizde yer alan 3 senaryo;
1- Gerçekleşme ihtimali yüzde 55 olan ilk ve temel senaryoda Erdoğan yeniden seçiliyor. Ancak Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybediyor.
2- Yüzde 22.5 ihtimal verilen ikinci senaryoda ise hem Erdoğan seçiliyor, hem de Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu koruyor.
3- Yine yüzde 22.5 ihtimal verilen son senaryoda ise hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu Millet İttifakı kazanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı muhalefetin de Meclis'i kazanması Fitch'e göre en yüksek olasılık.