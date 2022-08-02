CHP-İyi Parti arasında savaş içinde savaş oyun içinde oyun! Şişirme anketler hangi şirketlere yaptırılıyor?

ANKET OYUNLARININ ARKASINDAKİ İSİM

Geçtiğimiz günlerde muhalif gazeteci Sabahattin Önkibar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını açıklamıştı.

KORAY AYDIN DA İŞİN İÇİNDE

Kulislere yansıyan bilgiye göre Dikbayır'ın yanı sıra anket oyunlarında etkili olan bir diğer ismin Koray Aydın olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi işler başkanı görevine getirilen Koray Aydın arka planda anket oyunlarını organize ediyor.

İKTİDARA GELİNCE DE ANKET YAPTIRIRLAR

Konuyu köşesine taşıyan ve daha muhalefetteyken birbirine düşen iki partinin iktidar olduktan sonra ülkeyi nasıl yönetecekleri sorusunu soran Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "İktidarı değiştirmek için yola çıkanların kendi içlerinde tutuştukları kavgadan yansıyanlar aslında seçmen için her yönüyle ibretlik… Daha muhalefetteyken birbirlerini yemeye çalışanlar iktidar olsalar ülkeyi nasıl yönetecekler? Muhalefetteyken Libya tezkeresine biri 'evet' diğeri 'hayır' demişti… Yarın iktidar olduklarında aynı tezkere önlerine yine gelecek. O zaman ne yapacaklar? Yine anket şirketlerini mi devreye sokacaklar?" dedi.

Anket oyunlarıyla İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 21 gösterildiğine dikkat çeken Şahin, "Kimi araştırma şirketlerine göre İyi Parti'nin oy oranı yüzde 21 … Kimine göre 16, kimine göre ise 14… Muhalefetin gözde anketçisi Özer Sencer, Temmuz ayı araştırmasında İyi Parti'nin oyunu yüzde 12 bulmuş. Sencer'in şirketinin Haziran'da açıkladığı raporda ise İyi Parti'nin oy oranı 14 olarak ölçülmüş!