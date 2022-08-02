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    • 02.08.2022 10:53
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    CHP-İyi Parti arasında savaş içinde savaş oyun içinde oyun! Şişirme anketler hangi şirketlere yaptırılıyor?

    Son dakika haberi! 6'lı masanın üyeleri kamera önünde birlik pozları verse de perde arkasında yaşananlar yaşanan kirli pazarlık ve siyaset mühendisliğini ortaya koyuyor. Son olarak İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yaptı. İYİ Parti'nin muhalefetin gözde anketçisi Özer Sencar'a yaptırdığı anketlerde akla, mantığa ve bilime aykırı şekilde 1 ayda oy oranını yüzde 9 oranında artış yaptırdığı görüldü. Muhalefetteyken birbirini yemeye çalışan 6+1'li masanın ittifak üyelerinin iktidar olması durumunda da 'anket yaptırıp siyasi pozisyon mu alacaklar?' sorularına neden oldu.

    takvim.com.tr
    Şişirme anketler hangi şirketlere yaptırılıyor?

    6'lı masanın üyeleri kamera önünde birlik pozları verse de perde arkasında yaşananlar yaşanan kirli pazarlık ve siyaset mühendisliğini ortaya koyuyor.



    ŞİŞİRME ANKETLERİ KİMLER YAPIYOR?
    Son olarak İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yaptı. İYİ Parti'nin muhalefetin gözde anketçisi Özer Sencar'a yaptırdığı anketlerde akla, mantığa ve bilime aykırı şekilde 1 ayda oy oranını yüzde 9 oranında artış yaptırdığı görüldü.

    ANKET OYUNU DEŞİFRE OLMUŞTU
    Geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etmişti. Özdağ, Zafer Partisi'nin oyunun artmasına rağmen anketlerde düşük gösterildiğini yazmıştı. Özdağ, bunun nedeninin ise Özer Sencar'ın HDP ve İYİ Parti ile yaptığı işbirliği olduğunu ifade etmişti.

    Muhalefetteyken birbirini yemeye çalışan 6'lı masanın ittifak üyelerinin iktidar olması durumunda da 'anket yaptırıp siyasi pozisyon mu alacaklar?' sorularına neden oldu.


    6+1'Lİ MASADA YENİ CEPHELER
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6+1'li masada yeni cepheler açılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiremezken krizlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

        Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu 'bir dönem daha devam etmeliler' diyerek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstünü çizip HDP ve genel başkan yardımcılarının açıklamaları ile adaylık hamleleri yaparken İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli duruyor.

        Masanın dışarıdan ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı veto edip Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın mesajlar verirken Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na anket oyunları ile 'ben buradayım' mesajı verdi.

        KILIÇDAROĞLU - AKŞENER SAVAŞI
        Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde yeni savaşın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasında yaşanacağını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise pusuda beklediğini yazmıştı. Gelen son kulis bilgileri de benzer doğrultuda...

        CHP İYİ PARTİNİN ANKET OYUNLARINDAN RAHATSIZ
        İYİ Parti'nin anket oyunlarıyla oy oranını yüksek göstermesi CHP'yi de rahatsız etti.

        Parti tabanı ve il örgütleri durum karşısında moral kaybı yaşadıklarını CHP yönetimine iletirken partinin etkili isimleri tarafından kulislerde İYİ Partinin son dönemde CHP tabanına yönelik söylemler içinde olmasından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.

        CHP'li vekillerin İYİ Partinin "İttifakta birinci parti oluyoruz" şeklindeki ifadelerinden de rahatsız oldukları ve yakında iki parti arasında büyük bir kriz çıkabileceği konuşuluyor.

        KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KULLANACAKLAR
        İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yapacağı düşünülüyor.

        ANKET OYUNLARININ ARKASINDAKİ İSİM
        Geçtiğimiz günlerde muhalif gazeteci Sabahattin Önkibar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını açıklamıştı.

        KORAY AYDIN DA İŞİN İÇİNDE
        Kulislere yansıyan bilgiye göre Dikbayır'ın yanı sıra anket oyunlarında etkili olan bir diğer ismin Koray Aydın olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı değişikliklerle Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi işler başkanı görevine getirilen Koray Aydın arka planda anket oyunlarını organize ediyor.

        İKTİDARA GELİNCE DE ANKET YAPTIRIRLAR
        Konuyu köşesine taşıyan ve daha muhalefetteyken birbirine düşen iki partinin iktidar olduktan sonra ülkeyi nasıl yönetecekleri sorusunu soran Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "İktidarı değiştirmek için yola çıkanların kendi içlerinde tutuştukları kavgadan yansıyanlar aslında seçmen için her yönüyle ibretlik… Daha muhalefetteyken birbirlerini yemeye çalışanlar iktidar olsalar ülkeyi nasıl yönetecekler? Muhalefetteyken Libya tezkeresine biri 'evet' diğeri 'hayır' demişti… Yarın iktidar olduklarında aynı tezkere önlerine yine gelecek. O zaman ne yapacaklar? Yine anket şirketlerini mi devreye sokacaklar?" dedi.

        Anket oyunlarıyla İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 21 gösterildiğine dikkat çeken Şahin, "Kimi araştırma şirketlerine göre İyi Parti'nin oy oranı yüzde 21 … Kimine göre 16, kimine göre ise 14… Muhalefetin gözde anketçisi Özer Sencer, Temmuz ayı araştırmasında İyi Parti'nin oyunu yüzde 12 bulmuş. Sencer'in şirketinin Haziran'da açıkladığı raporda ise İyi Parti'nin oy oranı 14 olarak ölçülmüş!

            Bir siyasi partinin oy oranının sadece 1 ay içinde 12 ile 21 arasında değişkenlik göstermesi, her anket şirketinin bu parti ile ilgili farklı sonuçlar bulması akla, bilime, mantığa aykırı. Tabii o anketler masa başında hazırlanmıyorsa… Ortada bir siyasi manipülasyon yoksa…" ifadelerini kullandı. İşte Şahin'in bugünkü yazısında satır başları;

            Ama burası Türkiye… Anket şirketlerinin hesap verdiği, uymakla yükümlü oldukları bir yönetmelik ya da sektörün anayasası diyebileceğimiz hukuki bir metin yok. Hal böyle olunca bir partinin oyunu 21 bulana da 12 çıkarana da kimse bir şey diyemiyor. Seçmen davranışı manipülatif anketlerle değiştirilmeye çalışılıyor. Bu tehlikeyi ilk fark eden ve anket şirketlerine denetim getirilmesini isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Aynı anket şirketlerinin bugün MHP'ye yaptıklarına bakınca Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğu daha iyi anlaşılıyor.

            VE ALTILI MASA BİR GÜN DAĞILACAKSA BU REKABET YÜZÜNDEN DAĞILACAK
            Peki bütün bu ince siyasi mühendislik çalışmaları neden yapılıyor? Meselenin can alıcı noktası da tam olarak burası…Millet İttifakının iki büyük partisi CHP ve İyi Parti arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Kameralar önünde verilen o uyumlu birliktelik pozları sizi yanıltmasın. Altılı masada birbirlerine en uzak olan iki parti aslında CHP ve İyi Parti… Ve altılı masa bir gün dağılacaksa bu rekabet yüzünden dağılacak.

            Ocak 2022'den beri anket şirketleri üzerinden sistemli olarak İyi Parti'nin oyunun yüksek gösterilmesi özünde CHP'ye ve lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonel bir çalışma. İyi Parti yönetimi seçimin Kılıçdaroğlu ile alınabileceğine kesinlikle inanmıyor. Ve CHP liderine geri adım attırmak için her yolu deniyor.

            Ne akıl ve mantık dışı anketler, ne de Kemal Bey'i doğrudan hedef alan saldırılar tesadüf değil. Her şey bir plan dahilinde yürüyor. İyi Parti'nin hesabı son derece basit ve kendi içinde tutarlı. Küçük bir ihtimal ama Kemal Bey'i aday olmaktan vazgeçirirlerse Meral Akşener'i sahaya sürecekler… Bunu başaramazlarsa ana muhalefet partisi olmaya oynayacaklar.

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