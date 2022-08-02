CHP-İyi Parti arasında savaş içinde savaş oyun içinde oyun! Şişirme anketler hangi şirketlere yaptırılıyor?

6'lı masanın üyeleri kamera önünde birlik pozları verse de perde arkasında yaşananlar yaşanan kirli pazarlık ve siyaset mühendisliğini ortaya koyuyor.
ŞİŞİRME ANKETLERİ KİMLER YAPIYOR?
Son olarak İYİ Parti'nin anketlerle yüksek gösterilen 'oy' kozunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanarak Meral Akşener lehine 'adaylık' hamlesi yaptı. İYİ Parti'nin muhalefetin gözde anketçisi Özer Sencar'a yaptırdığı anketlerde akla, mantığa ve bilime aykırı şekilde 1 ayda oy oranını yüzde 9 oranında artış yaptırdığı görüldü.
ANKET OYUNU DEŞİFRE OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar'ın HDP oyununu ifşa etmişti. Özdağ, Zafer Partisi'nin oyunun artmasına rağmen anketlerde düşük gösterildiğini yazmıştı. Özdağ, bunun nedeninin ise Özer Sencar'ın HDP ve İYİ Parti ile yaptığı işbirliği olduğunu ifade etmişti.
Muhalefetteyken birbirini yemeye çalışan 6'lı masanın ittifak üyelerinin iktidar olması durumunda da 'anket yaptırıp siyasi pozisyon mu alacaklar?' sorularına neden oldu.
6+1'Lİ MASADA YENİ CEPHELER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6+1'li masada yeni cepheler açılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiremezken krizlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.