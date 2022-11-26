İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nu CHP'nin fonladığı Halk TV'de harcadı! Engin Altay'ın çağrısı sonrası kulağını çektiler





Bu sözlere CHP kanadından cevap gecikmedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" açıklamasını yaptı.