İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nu CHP'nin fonladığı Halk TV'de harcadı! Engin Altay'ın çağrısı sonrası kulağını çektiler

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittiaf ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Bu doğrultuda geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeli olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu bir başka konuşmasında da "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." şeklinde konuştu.
Bu sözlere CHP kanadından cevap gecikmedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" açıklamasını yaptı.