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    • 27.11.2022 01:30
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    • 27.11.2022 01:50
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    İYİ Parti, Yavuz Ağıralioğlu'nu CHP'nin fonladığı Halk TV'de harcadı! Engin Altay'ın çağrısı sonrası kulağını çektiler

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP'liler tarafından hedef tahtasına konuldu. CHP'li Engin Altay, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye çağrı yaparak 'Kulağını çekin' ifadesini kullandı. Altay'ın bu çağrısı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'nin canlı yayınında adeta Yavuz Ağıralioğlu'nu harcadı. Zorlu, "Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" diyerek mevcuttaki krizi perdelemeye çalıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti Ağıralioğlu’nu CHP’nin kanalında harcadı

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada adaylık kaosu sürüyor.

    Ağıralioğlu'nun kulağını Halk TV'de çektiler



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittiaf ortaklarınca özellikle de İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Bu doğrultuda geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeli olduğunu dile getirdi. Ağıralioğlu bir başka konuşmasında da "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. " ifadelerini kullanarak "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum." şeklinde konuştu.



    Bu sözlere CHP kanadından cevap gecikmedi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" açıklamasını yaptı.



        CHP'li Engin Altay'ın İYİ Parti'ye yaptığı 'Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çekin' çağrısı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'nin canlı yayınına katıldı. Zorlu'ya söz konusu yayında "Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Parti yönetimininiz bu konuda ne diyor?" sorusu yönetildi.




        İYİ Parti Sözcüsü, "Milletvekilimiz sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" cevabını vererek krizi perdelemeye çalıştı.
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