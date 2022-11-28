CHP yandaşı Can Ataklı'dan Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: Saçma sapan adam

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında patlayan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasına CHP yandaşı medya da girdi.
Son olarak İyi Partili Ağıralioğlu'nun "Ben 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' derken seçmenin endişesini dile getirdim. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Devlet düşmanlarına laf edemeyenler ben endişemi dile getirdiğim için üzerime atladılar" açıklamasıyla ipler iyice gerilmiş ve CHP'den sert bir tepki gelmişti.
CHP'NİN TALEBİ: YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞI ÇEKİLSİN
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez." ifadeleriyle Akşener'in Ağıralioğlu'nu susturmasını talep etti.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA SERT SÖZLER: SAÇMA SAPAN BİR ADAM
'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgasına CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef alan ataklı karşılıklı bu açıklamaların 6'lı masaya bir sabotaj olduğunu iddia etti.
Can Ataklı şu ifadelerle Ağıralioğlu'na yüklendi;
"İYİ Parti'de bir takım saçma sapan adamlar var bir tanesi bu Yavuz Ağıralioğlu. Eski BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra onu başkan yapacaklardı. Orada başka bir numara döndü o sırada Ağıralioğlu dışarıda kaldı... Sonra işte Meral Akşener ile beraberler…
"BİRİNİN FİŞTEKLEMESİYLE YAPIYOR"
Bana göre birinin fişteklemesi veya etkisi ile yapıyor. 'Kılıçdaroğlu aday olsa seçilemez' demek. Bu 6'lı masaya sabotaj."
"ALTAY'IN AÇIKLAMASI DA SAÇMA"
Engin Altay'ı da eleştiren Ataklı, "'Kulağı çekilsin' o da çirkin oldu. Saçma sapan bir laf." ifadeleriyle sabotaj iddiasını sürdürdü.
İKİSİNİN DE KULAĞI ÇEKİLSİN: SABOTAJ VAR
Ataklı, "Karşılıklı olarak sanki 6'lı masayı sabote etmek için uğraşıyorlar. Liderler bence herkesin kulağını çeksin." dedi.
Öte yandan Ataklı adaylık meselesine ilişkin ise, "Kılıçdaroğlu aday falan olmuyor. Olmayacak. "kazanamaz" demiyorum olmaz. " ifadelerini kullandı.
ALTAY VE AĞIRALİOĞLU ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermişti.
Son olarak geçtiğimiz gün tek tekrar konuşan Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu..." demişti.
ALTAY'DAN AĞIRALİOĞLU KIZDIRACAK SÖZLER! VİDEO İZLE
Ağıralioğlu'nun açıklamalarına katıldığı canlı yayında cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız böyle şeylere takılmaz, bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi.