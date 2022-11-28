Oyuncak bebeklerden ve pizza kutusundan uyuşturucu çıktı

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metamfetamin, 205 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 TL ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 zanlıdan birine adli kontrol uygulanırken, 8 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİZZA KUTUSUNDAN SEVKİYAT

Edinilen bilgiye göre, başkent Ankara'dan Kırıkkale'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı trafik kontrol noktasında durdurdu. Ekipler, şüpheli şahıs F.C.'nin oturduğu koltuğunun altındaki pizza kutusundan 280 adet ecstasy, 220 adet sentetik ecza hapı, 50 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.C., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.