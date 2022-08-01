CHP'den 6'lıya 'Kılıçdaroğlu' dayatması! Engin Altay açıkladı: Düz söylüyorum adayımız Bay Kemal

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstünü çizirken HDP de Meral Akşener'i veto etmişti.

Daha önce 'aday olmayacağım ben başbakanlığa adayım' diyeren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kemal Kılılçaroğlu'nun adaylık hamlelerine karşı anket oyunlarıyla adını ön plana çıkardı.

Masada Kemal Kılıçdaroğlu ismi destek görmezken CHP Kılıçdaroğlu'nu masaya dayatmayı sürdürüyor.

ENGİN ALTAY'DAN 6'LIYA DAYATMA

Geçitğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bugün FOX TV'de Kılıçdaroğlu dayatması yaptı.

"ADAYIMIZ BAY KEMAL"

Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.

Altay'ın ifadeleri şı şekilde:

"Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal."