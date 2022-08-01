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    • 01.08.2022 15:51
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    • 01.08.2022 15:51
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    CHP'den 6'lıya 'Kılıçdaroğlu' dayatması! Engin Altay açıkladı: Düz söylüyorum adayımız Bay Kemal

    6 benzemezin bir araya geldiği ve HDP'nin de dışarıdan ortak olduğu yuvarlak masadaki adaylık savaşları sürüyor. CHP masadaki büyük ortakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istemesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını dayatmayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay adaylık konusuna ilişkin kriz çıkaracak bir açıklama yaptı. Engin Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’den 6’lıya dayatma

    CHP 6+1'li masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu' dayatmasını sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 5 kez toplanmasına rağmen henüz aday konusunu netleştiremezken CHP tarafı masaya kendi adayını dayatmakta ısrarcı.

    Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstünü çizirken HDP de Meral Akşener'i veto etmişti.

    Daha önce 'aday olmayacağım ben başbakanlığa adayım' diyeren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kemal Kılılçaroğlu'nun adaylık hamlelerine karşı anket oyunlarıyla adını ön plana çıkardı.

    Masada Kemal Kılıçdaroğlu ismi destek görmezken CHP Kılıçdaroğlu'nu masaya dayatmayı sürdürüyor.

    ENGİN ALTAY'DAN 6'LIYA DAYATMA
    Geçitğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bugün FOX TV'de Kılıçdaroğlu dayatması yaptı.

    "ADAYIMIZ BAY KEMAL"
    Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.

    Altay'ın ifadeleri şı şekilde:
    "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal."
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