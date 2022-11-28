Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı seçiminin startını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda 32 bin sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti'li ile bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:

Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz.

Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız

İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Durmadan, usanmadan, Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz.

Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız.