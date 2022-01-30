Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzonsporlulara müjde!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Bu muhteşem buluşma için Trabzon İl Teşkilatı'na, milletvekillerine, gençlik ve kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. Hazırlıklarımızı kimseye prim vermeden TEKNOFEST gençliği olarak yola devam edeceğiz. Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi daha güçlendirerek geçmiştekilerin emanetlerine hakkıyla sahip çıkıyoruz.
SEL FELAKETİNİN YARALARINI KISA SÜREDE SARDIK
Dün Giresun'daydık. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, iş yerlerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık.
TRABZON'DAKİ TOPLU AÇILIŞLAR
Açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı bulan eserlerin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımızı, belediyelerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.