Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzonsporlulara müjde!

UZUNGÖL VE AYDER'İ KORUMAYA ALDIK

Uzungöl ve Ayder sadece Trabzon'un değil ülkemizin dünya çapındaki en önemli yerlerinden biridir. Her iki yeri de korumaya aldık. Bu gölü besleyen dereleri sürekli izliyor, kirlenmeye izin vermiyoruz. Çevre düzenlemesi ile Uzungöl'ün cazibesini arttırdık.

Trabzon'daki ulaşım rpojelerini sene sonuna kadar tamamlıyoruz. Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. İnşallah burayı da bu yıl sonuna kadar bitiriyoruz.