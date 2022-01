Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzonsporlulara müjde!

ELLERİNE TUTUŞTURULAN HER KAĞIT PARÇASINI BELGE ZANNEDİP DEVLETİN KURUMLARINI KÖTÜLEMEKTEN BAŞKA YOL BİLMİYORLAR

Muhalefetin ülkeye dair ne hayalleri ne de çözüm bulmak için niyetleri var. Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, milletimizin aklıyla alay etmenin peşindeler. Onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz proje üretirken, icraat yaparken onlar sadece iftira peşinde koşuyor, çamur atıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, beceriksizlik had safhaya çıkmışken asılsız ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Bay Kemal ve yoldaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadı. Şimdiye kadar onlarca kez tazminat ödemeye mahkum oldular. Ulaştırma ve Enerji Bakanlarımız, Bay Kemal'in iftiralarına cevabı en güzel şekilde verdiler.