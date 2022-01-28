CHP'li İBB Başkan'ı Ekrem İmamoğlu yine tatil rotasını çizdi! Bir sonraki adresi Londen Eye olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta "16 milyon için çalışıyoruz" diyerek hizmet yaptığını iddia etti. Ancak her doğal afette, İstanbul'u kaderine terk etti. 17 Ağustos 2019'daki büyük sel baskınında Bodrum'a tatile gitti. 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde bölgeye gidip depremzedelerle bir araya geldi. Ancak kısa süre sonra Palandöken'e kayak tatiline geçti. Son olarak İstanbul kara kışa teslim olduğunda ise İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olduğu belirlendi. Tepkiler üzerine "25 gün önce rezervasyon yaptırdık, bir saatlik yemek molasıydı" dedi. TAKVİM okuyucuları, İmamoğlu'nun olası başka bir afette nerede olabileceğini değerlendirdi: İngiliz Büyükelçi Dominic Chilcott'a iadei ziyaret için İngiltere London Eye'de olacaktır. Başkan İmamoğlu'nu burada bulabilirsiniz. Şimdiden rezervasyonu yaptırmıştır bile!..