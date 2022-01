HDP'li Semra Güzel hakkında oluşturulan Hazırlık Komisyonu Pazartesi günü toplanıyor! Semra Güzel'e yarına kadar süre!

Can, Hazırlık Komisyonunun, yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a arz edeceğini açıkladı. Semra Güzel'in yazılı savunmasının henüz Hazırlık Komisyonu'na ulaşmadığını bildiren Can, "Savunma kutsal bir hak. Söz savunmanın, biz de dinleyiciyiz. Bekliyoruz." dedi.