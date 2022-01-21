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    • Güncel
    • 21.01.2022 09:35
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    • 21.01.2022 09:35
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    Teröristle sarmaş dolaş olan HDP'li Semra Güzel'i partisi savundu: Terörden değil aşktan

    PKK’lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başladı. Karma Komisyon toplandı, fezlekedeki delil ve belgeleri incelemesi için Hazırlık Komisyonu oluşturuldu. Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, “Karar 1,5-2 ay içinde açıklanır” dedi. Söz konusu skandal kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken HDP'den skandal bir savunma geldi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Güzel’le öldürülen terörist Volkan Bora arasında ‘duygusal ilişki’ bulunduğunu belirtti.

    Terörden değil aşktan

    TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iki dokunulmazlık fezlekesini görüşmek için toplanmıştı.

    TERÖRİSTLE AŞK YAŞAYAN VEKİL İÇİN KUM SAATİ BAŞLADI

    Hazırlanan fezlekeleri incelemek üzere Hazırlık Komisyonu kurulup üyeleri seçildi. Komisyon, başkanı ve sözcüsünü seçerek görevine başlayacak.

    AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı. Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonuna üye seçildi.

        TERÖR İLİŞKİSİ YOKMUŞ DUYGULSA İLİŞKİ VARMIŞ

        Basına kapalı yapılan Karma Komisyon toplantısında, edinilen bilgilere göre HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Güzel'le öldürülen terörist Volkan Bora arasında 'duygusal ilişki' bulunduğunu belirterek, Güzel'in bu ilişki sebebiyle suçlanamayacağını savundu.

        Beştaş'ın "Güzel ve Bora Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanışmışlar ve sonra nişanlanmışlar. Aralarındaki ilişki terör değil; duygusal ilişki. Dosyadaki fotoğraflar da nişanlısı ile görüşmeye gittiğinde çekilmiş. Gittiğinde dört gün kalmış ve dönmüş. Bu resimler 2019 yılında emniyet tarafından bulunmuş. Savcılıkta da var. Ta ki bugüne kadar bir işlem yapılmıyor. Sonra fotoğraflar sızdırılıyor ve fezleke geliyor" dediği öğrenildi.

        1 AYLIK SÜRE VAR

        Komisyon en geç bir ay içinde dokunulmazlık fezlekesi üzerindeki çalışmasını tamamlayarak, rapor yazacak. Güzel, hem 'Hazırlık Komisyonu'nda hem de 'Karma Komisyon'da savunma yapabilecek.

            YENİ BİLGİ VE BELGELER GELEBİLİR

            TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli, hem doğru, hem de daha hızlı karar almış olabiliriz. Son söz her zaman savunmanındır. Öyle umuyorum ki Karma Komisyon, yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak" dedi.
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