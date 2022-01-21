Teröristle sarmaş dolaş olan HDP'li Semra Güzel'i partisi savundu: Terörden değil aşktan

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iki dokunulmazlık fezlekesini görüşmek için toplanmıştı.
TERÖRİSTLE AŞK YAŞAYAN VEKİL İÇİN KUM SAATİ BAŞLADI
Hazırlanan fezlekeleri incelemek üzere Hazırlık Komisyonu kurulup üyeleri seçildi. Komisyon, başkanı ve sözcüsünü seçerek görevine başlayacak.
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı. Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonuna üye seçildi.