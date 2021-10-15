Mevlid Kandili ne zaman 2021? Mevlid Kandili ne demek, duaları ve fazileti nedir? Yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası için büyük önemi bulunan ve her yıl heyecanla beklenen Mevlid Kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor? Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim gecesi idrak edilecek. Resulullah (S.A.V), Rebiülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde dünyaya gelmiştir.
BU YIL MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl Mevlid Kandili Pazar gününe denk gelmektedir.
MEVLİD NE DEMEK?
Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.
Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.
Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.