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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan, sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle karıştıranlara nihai cevabın 2023’te verileceğini söyledi.

    Cevap 2023’te
    Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



    Erdoğan, "Amerika'dan İHA istemeye gittiğimde bize o zaman burun kıvırdılar. Dedim ki 'Biz NATO'da beraber değil miyiz? O zaman oğul Bush 2 günlüğüne dönüşümlü şekilde İHA'ları verdi. İHA'lar sadece koordinat tespitine yarayan uçaklardır. Bize İHA değil, SİHA lazımdı. Ama artık biz İHA'mızı da yaptık, SİHA'mızı da yaptık ve sonunda Akıncı'yı da yaptık. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, "Malazgirt'i anlamayana, Çanakkale'yi ve İstiklal Harbi'ni bile anlamayanlara, 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023'te vereceğiz" dedi.

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