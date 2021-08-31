Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Deniz ve Hava Harp Okulu diploma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hamdolsun bizim karasıyla deniziyle havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var.
Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi.
Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü ve daha özgüvenli.
"ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Teğmenlerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. İnşallah her alanda reformaları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayiimizin derinliğini artırarak, dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz.
Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet etti.
ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ
Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.