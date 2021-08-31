Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Deniz ve Hava Harp Okulu diploma töreninde önemli açıklamalar

Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet etti.

ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ

Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.