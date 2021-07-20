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    • 20.07.2021 19:43
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 aylıkken SSK'lı olan torunu Duru haç mı taktı?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Twitter hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşarak, "İyi bayramlar Türkiye" ifadelerini kullandı. Fotoğrafta, 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkan torunu Duru Nadir'in kolyesi haç sembolüne benzetilince paylaşıma binlerce yorum yağdı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu'nun 10 aylıkken SSK'lı olan torunu haç mı taktı?

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine gündem oldu.

    Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye!'' dedi.

    TORUNUNA HAÇ TEPKİSİ

    Fotoğrafta dikkat çeken yanında yer alan torunu Duru'ydu. Boynundaki kolyeyi haç sembolüne benzeten binlerce sosyal medya kullanıcısı, CHP liderine tepki gösterdi.

        Kolyenin haç sembolü olmadığını belirten başka kullanıcılar tasarımını paylaştı.

        Birtakım muhalif kullanıcılar açıklama yapılmasına karşı çıktı. Bazılarıysa paylaşımın altına "inadına haç takacağım" yorumunda bulundu.

        DURU'NUN 10 AYLIKKEN SSK'LI YAPILMASI

        18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkan Duru, Kılıçdaroğlu'nun başını bir hayli ağrıtmıştı.

        2007 doğumlu olan torunu Duru 18 aylıkken SSK'lı olduğu ortaya çıkmış Kılıçdaroğlu kamuoyunda büyük tepki görmüştü.

            Kemal Kılıçdaroğlu'nun, torunu Duru'yu henüz 10 aylıkken erken emeklilikten faydalanması için söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iki gün önce sigortalı yaptırdığı öğrenilmişti.

            70 AKRABASINI GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMDE SSK'DA İŞE SOKTU

            Çıkan haberler sonrası Kılıçdaroğlu, torunu Duru Nadir'in 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni SGK kanunundan bir gün önce sigortalanmış olmasını etik bulmadığını belirtmişti. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Kılıçdaroğlu, yapılanın yanlış olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu durum benim torunumu sevme hakkımı elimden alamaz" sözlerini sarf ederek baskılardan kurtulmaya çalışmıştı.

            Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun 70 akrabasını, hiçbir sınava sokmadan genel müdürlüğünü yaptığı SSK'da işe başlattığı biliniyor.

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