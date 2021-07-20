Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2021 19:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 19:03
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği KKTC'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

    AA
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC TUR" uçağı, saat 18.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

    Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yurda döndü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Putin'den uzay adımı: İşbirliğine açığız
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü