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    • 13.07.2021 10:46
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    Cumhurbaşkanı adaylığına soyunan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş’ı saf dışı bırakma operasyonu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koymuş durumda. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı içerisinden de rakipler olsa da kafasını asıl kurcalayan mesele parti içinde önüne çıkan isimler. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Peki Millet İttifakı'nda yaşanan aday krizinde son durum ne? Kılıçdaroğlu en büyük rakipleri olan İmamoğlu ve Yavaş'ı diskalifiye etmek için hangi hamleyi yaptı? İşte detaylar...

    Kılıçdaroğlu'ndan operasyon
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    2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı cephesinde ortalık karışık.

    İttifakta Meral Akşener cephesi saf dışı bırakılmış hissederken, partililer kendi adaylarının Meral Akşener olduğu konusunu her fırsatta dile getiriyor.

    Öte yandan HDP cephesi de olası milliyetçi bir adaya karşı kırmızı ışık yakarken, ittifakı adaylık yolunda derin bir çıkmaza sokuyor.



    ASIL KAVGA CHP'NİN İÇİNDE
    İttifakta yer alan partiler peş peşe hamleler yaparken, asıl savaş CHP'nin içinde. Kendisine yakın isimler üzerinden adaylığını ilan eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partide ilk sahaya inen isim olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun en yakın rakipleri ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş.

    Kılıçdaroğlu, anketlerde kendisini zorlayan bu iki ismi diskalifiye etme ve ittifakın tek adayı olarak seçim sürecine girmenin planlarını yapıyor.



    SİZ BELEDİYE BAŞKANISINIZ İŞİNİZİ YAPIN!
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı diskalifiye etme adına en büyük hamlelerinden bir tanesini yaptı. Yandaş medyaya röportaj veren Kılıçdaroğlu, kendisine rakip olmaya soyunan iki isme üstü kapalı olarak "yoluma çıkmayın" mesajı verdi.

    Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylıklarına ilişkin kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Hem Mansur Yavaş, hem Ekrem İmamoğlu için anketlerde cumhurbaşkanlığı için yarıştaymış gibi ölçümler yapılıyor. Adaylıkları sizin kafanızdan geçiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Halk belediye başkanlarımızdan memnun; tamamı, gerçekten de olağanüstü bir çabayla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu, o ilde, ilçede, beldede yaşayan vatandaşlar kadar bizi de mutlu ediyor. Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak."



        İMAMOĞLU DA PES EDECEK GİBİ DURMUYOR
        CHP lideri üstü kapalı mesajlar verirken, yine Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir başka yazı ise oldukça dikkat çekici. Cumhuriyet yazarı Örsan Öymen, köşesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Öymen, yazısında Kılıçdaroğlu için "Girdiği tüm genel ve yerel seçimleri kaybetmiş bir lider" ve "Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçilme olasılıkları son derece zayıf" ifadelerine yer verdi.

        Cumhuriyet yazarı Örsan Öymen'in Kılıçdaroğlu'nu gömüp İmamoğlu'nu parlattığı yazısından dikkat çeken ifadeler şöyle:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki genel seçimlerde "Millet İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayı olacağına dair CHP'nin içinden gelen bazı açıklamalar, doğal olarak tepkiyle karşılandı.

        Birincisi, "Millet İttifakı"nın adayının kim olacağına CHP tek başına karar veremez. Bu karar "Millet İttifakı"nın diğer unsurlarıyla birlikte karara bağlanır.

        İkincisi, CHP, "Millet İttifakı"na bir aday adayını önerse de bu aday adayının kim olacağına CHP Genel Başkanı ve onun yakın çevresinde kendi siyasi kariyerinin derdine düşen birkaç kişi karar veremez. Bu karar partinin tabanının, seçmeninin, üyelerinin beklentileri dikkate alınarak verilebilir. Aksi halde CHP'lilerin tamamı böyle bir aday adayına sahip çıkmaz.

        Üçüncüsü, "Millet İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayının, cumhurbaşkanı seçilebilecek birisi olması gerekir. Söz konusu adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için de geçerli olan sisteme ve mevcut siyasi koşullara göre, her siyasi partiden oy alabilecek birisinin olması gerekir.

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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de "Cumhur İttifakı"nın adayı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçilme olasılıkları son derece zayıftır.

        Akşener'in, HDP tabanından ve CHP tabanının bir kesiminden oy alması çok güçtür. Kılıçdaroğlu ise 11 yıl önce genel başkan seçildiğinden beri girdiği tüm genel ve yerel seçimleri kaybetmiş bir liderdir.

        CHP'nin son yerel seçimde bazı illeri AKP'nin elinden almış olması, tüm Türkiye için bir genelleme yapılmasına olanak tanımaz. Bu genellemeyi yapanlar, Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerinden tamamıyla kopuk bir biçimde, çok ciddi hesaplama hatası yapmaktadırlar.

        Kılıçdaroğlu, CHP ve HDP tabanının çoğunluğunun oyunu alsa da İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tabanından, yani muhafazakâr merkez sağ seçmenden çok ciddi fireler ve kayıplar verir.

        Söz konusu siyasi partilerin yapılan kamuoyu araştırmalarına göre ortaya çıkan oy oranlarını toplayarak bir karar vermek de büyük bir hatadır. Bu hesabı yapanlar çok ciddi bir yanılgı içerisindedirler. Çünkü bu kamuoyu araştırmalarında seçmene hangi siyasi partiye oy vereceği sorulmaktadır, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verileceği sorulmamaktadır. Hangi olası cumhurbaşkanı adayına oy verileceğinin sorulduğu araştırmaların hiçbirisinde, Kılıçdaroğlu ve Akşener, Erdoğan'dan fazla oy almamaktadır.

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        Kamuoyu araştırmalarına göre, Erdoğan'dan fazla oy alan olası aday adayları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Ancak bu iki adayın içinde de farklı araştırmaların ortalaması alındığında, İmamoğlu önde görünmektedir. İmamoğlu her siyasi partiden oy alabilen bir olası adayken, Yavaş'ın HDP tabanından oy alabilmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır.

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