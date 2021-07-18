CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör devleti için yeni bir sufle aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan ve Suriye ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Twitter'dan binlerce tepki yorumu alan Kılıçdaroğlu'nun algıya dönük açıklaması büyük tepki çekti.
KILIÇDAROĞLU'NA KİM SUFLE VERDİ?
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;
"Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"
PKK'NIN SURİYE UZANTISI YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR
Paylaşımı binlerce eleştiri ve tepki yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu 21 Ekim 2014 tarihinde, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözlerini sarf etmişti.
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