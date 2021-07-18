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    • 18.07.2021 20:15
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör devleti için yeni bir sufle aldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz!" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de terör devletini engelleyen ordumuzun geri çekilmesine vatandaş nezdinde zemin mi hazırlıyor? Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    AA
    Kılıçdaroğlu'ndan terör devleti için yeni hamle!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan ve Suriye ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Twitter'dan binlerce tepki yorumu alan Kılıçdaroğlu'nun algıya dönük açıklaması büyük tepki çekti.

    KILIÇDAROĞLU'NA KİM SUFLE VERDİ?

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle;

    "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!"

    PKK'NIN SURİYE UZANTISI YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYOR

    Paylaşımı binlerce eleştiri ve tepki yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu 21 Ekim 2014 tarihinde, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözlerini sarf etmişti.

    LİBYA'DA "NİYE YOKUZ" DEYİP TEZKEREYE HDP İLE BERABER RED OYU VERMİŞTİ

        18 Ağustos 2019'da Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz'in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için "Armut piş, ağzıma düş" politikasının bir işe yaramayacağı ortada." sözlerini sarf etmişti.

        Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP, İYİ Parti, HDP ve TİP'ten oluşan muhaliflerden 184 red oyu gelirken, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edilmişti.

        TÜRKİYE DEVLER LİGİ ARENASINDA GALİP GELDİ

        ABD ve Batılı güçlerin desteklediği darbeci Halife Hafter, Türkiye'den askeri teknoloji ve eğitim desteği alan Libya Ordusu karşısında bozguna uğramıştı. Burada yerli yazılım ve donanımla üretilen SİHA/İHA'larımız büyük rol aldı.

        ERDOĞAN İLE TÜRKİYE, MİLLİ DAVASINI BÜYÜTÜYOR

        Bu gelişmeler ışığında Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"yla ABD ve AB'ye karşı çok önemli bir kazanım elde edildi.
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