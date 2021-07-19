Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: CHP’yi parmağında oynatan MİT imamı FETÖ’cü: Salim Zeybek!

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2013'ten beri olduğu gibi bunun için en kullanışlı araç Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiydi. Kemal Kılıçdaroğlu, darbenin üzerinden bir ay geçmeden, 2016 yılı ağustos ortasından itibaren, "Kim bu Adil Öksüz, neden serbest bırakıldı" diye sormaya başladı.

Hatta, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin 31 Ağustos 2016 tarihindeki, "Adil Öksüz korunuyor mu?" başlıklı yazısının yayınlandığı gün arayan Kılıçdaroğlu, "Adil Öksüz konusunda bana 20 gün önce önemli bir bilgi geldi. Adil Öksüz'ün, MİT ajanı olduğuna dair bir istihbarattı" diye konuştu.

Yani Adil Öksüz ile ilgili sözde istihbarat 10 Ağustos 2016 gibi Kılıçdaroğlu'na ulaştırılmıştı. Bir süre sonra iddialar iyice yayıldı ve belgeler havada uçuşmaya başladı. FETÖ'cüler, Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğuna dair "Angaje Formu" ile 15 Temmuz'un MİT kontrolünde bir komplo olduğuna dair ihbar mektubunu 4 Kasım 2016 günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile o dönem CHP yönetiminde bulunan şimdi İP milletvekili Aytun Çıray ve gazeteci Can Ataklı'ya ulaştırdı. Yetmedi aynı sahte belgeler 18 Kasım 2016 günü "@denizbayrak83" isimli Twitter hesabından paylaşıldı. Sahte belgelerle desteklenmiş yalanlar öyle yayıldı ki, FETÖ ile ilgili ilk kitabı yazmış kişiler tarafından bile ciddiye alınmış, darbe sonrası yazdıkları kitaplara kadar girmişti.