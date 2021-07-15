CHP'li belediyede şaşırtan olay: Zabıta memuru önce motosikletini kaldırıma park etti sonra kendisine ceza kesti

Bu esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın kendisini uyararak tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memuru Özkocabıyık yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.

KENDİSİNE CEZAİ İŞLEM UYGULADI