CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sporun yaşı yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı'nda düzenlediği Başkent Spor Zirvesi'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı kulüplerin sporcuları tarafından gerçekleştirilen gösteriler sonrası bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

Gösterileri büyük bir gururla izlediğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz?" diye konuştu.

Sporun sadece bir gösteri anlamını taşımadığına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, sporun aynı zamanda gençlerin akıllı ve stratejik düşünmesini sağladığını aktardı.

SPOR TUTKUNU ÇIKTI

Antrenörleri de çalışmalarından ötürü kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür çabalarınız, bu tür emekleriniz bizim için çok değerlidir. Sporun başka bir özelliği de beden ve ruh sağlığı. Beden ve ruh sağlığını sağlamanın temel yolu spordur. Biz spor deyince genelde gençleri anlarız ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır."

Başkent Spor Zirvesi, Selçuk Balcı'nın kapanış konseriyle sona erdi.