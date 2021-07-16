CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük yüzsüzlük! "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu"

O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Fetö doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı.

"AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIKTIR"

Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

"CHP TARİHİ BOYUNCA DARBELERİN SAVUNUCUSU OLMUŞTUR"

CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

Fetö'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.