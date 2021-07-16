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    • 16.07.2021 20:42
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük yüzsüzlük! "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu"

    Son dakika haberi... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' diyen CHP yeni bir skandala daha imza attı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'cü hainlerin tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen ve meydanlarda milletle beraber darbeye karşı koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Öztrak, "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Öztrak'tan büyük yüzsüzlük!

    Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışarak 251 vatandaşımızı şehit etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin darbeye karşı direnişiyle püskürtülen FETÖ'cü kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçti.

    FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' ve 'kontrollü' diyen CHP yeni bir skandala daha imza attı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan milleti darbeye karşı meydanlara davet eden ve kendisi de darbecilere karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

    "SEMALARDA KONFORLA DOLAŞIYORDU"
    Öztrak, tüm tehditlere rağmen o gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Öztrak, konuşmasında "Ordunun içine yerleştirilen hainler milletimize silah çekmişlerdir. O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır" dedi.

        ERDOĞAN TEHDİTLERE RAĞMEN HAVALİMANINA GELDİ
        Başkan Erdoğan, darbe girişimi gecesi tüm tehditlere rağmen Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı aprona giren yüzlerce vatandaş karşıladı.

        KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇEREK İZLEDİ
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek darbe girişimini televizyondan takip etmişti.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Sözcüsü Faik Öztrtak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal ifadelerine tepki gösterdi.

        Çelik şu ifadeleri kullandı:
        "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir.

        O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Fetö doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı.

        "AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIKTIR"
        Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

        "CHP TARİHİ BOYUNCA DARBELERİN SAVUNUCUSU OLMUŞTUR"
        CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

        Fetö'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

            Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

            Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır...

            Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar ve milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir.

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            Haberler Güncel CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük yüzsüzlük! "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu"