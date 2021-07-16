CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük yüzsüzlük! "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu"

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkışarak 251 vatandaşımızı şehit etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve milletin darbeye karşı direnişiyle püskürtülen FETÖ'cü kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçti.
FETÖ'cü darbe girişimine 'tiyatro' ve 'kontrollü' diyen CHP yeni bir skandala daha imza attı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan milleti darbeye karşı meydanlara davet eden ve kendisi de darbecilere karşı duran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"SEMALARDA KONFORLA DOLAŞIYORDU"
Öztrak, tüm tehditlere rağmen o gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için "15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Öztrak, konuşmasında "Ordunun içine yerleştirilen hainler milletimize silah çekmişlerdir. O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır" dedi.