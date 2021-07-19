CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden yeni bir skandal daha! Kurban Bayramı yerine Ramazan Bayramı afişi astırdılar!

Erzurum'da milli bayramları karıştırarak Palandöken İlçe Başkanlığı binasına yanlış pankartla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kez de Küçükçekmece'de kafaları karıştırdı.

CHPliler, bu kez de dini bayramları karıştırdı. CHP'nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın Kurban Bayramı vesilesi ile astırdığı afişler, Küçükçekmecelilerin tepkisine neden oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li teşkilatın Kurban Bayramı arifesinde astırdığı pankartta "Ramazan Bayramı kutlu olsun" yazısını gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğine tiye alarak "Seneye hazırlık yapmışlar" dedi.

AK PARTİ: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

CHP'nin skandal pankartının yanında yer alan ve Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan'ın hazırlattığı pankartta ise "Kurban Bayramımız Mübarek Olsun" ifadesi yer aldı.

Küçükçekmeceliler CHP'nin yanlış lanse ettiği bayramın aslını AK Parti'nin afişinden öğrendi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE DE 23 NİSAN İLE 29 EKİM'İ KARIŞTIRMIŞTI

CHP'nin çağrısıyla Anıtkabir'e Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 93.yılı nedeniyle 1.Meclis'in önünde konuşma yaptı.



Kortejin başında bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 23 Nisan ile 29 Ekim'i karıştırdı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI DA KARIŞTIRDI

Daha önce sayısız gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunlara bir yenisini daha ekledi. Zafer Bayramı'nın tarihini karıştıran Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos yerine 29 Ağustos ifadesini kullandı.