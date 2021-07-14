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    • 14.07.2021 09:28
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    Hulki Cevizoğlu: CHP'nin içinde Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenler var! Atatürkçü aday gösteremezler

    CHP'yi yakından tanıyan bir isim olarak öne çıkan gazeteci Hulki Cevizoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamasında CHP'nin içinde partinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenlerin olduğunu söyledi. Cevizoğlu, "Hiçbir CHP'li Atatürkçüyüm diyerek seçimi kazanamaz, CHP aday yapmaz, hadi diyelim geçti o aşamayı, seçmen tabanı kadar en acı olan şey bu. Her şey HDP'nin tabanına kilitlendiği için oy alamaz. CHP'nin içinde bile Atatürk'ü "Dersim katliamcısı" diye anan insanlar var. Atatürkçüyüm diyene oy verirler mi?" şeklinde konuştu.

    CHP'nin içinde Atatürk'e Dersim katliamcısı diyenler var

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimlerin aday olacağının tartışıldığı programda Hulki Cevizoğlu, CHP'nin içinde partinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenlerin olduğunu söyledi:

    "CHP'DE ATATÜRK'Ü 'DERSİM KATLİAMCISI' DİYE ANAN İNSANLAR VAR"
    "Hiçbir CHP'li Atatürkçüyüm diyerek seçimi kazanamaz, CHP aday yapmaz, hadi diyelim geçti o aşamayı, seçmen tabanı kadar en acı olan şey bu. Her şey HDP'nin tabanına kilitlendiği için oy alamaz. CHP'nin içinde bile Atatürk'ü Dersim katliamcısı diye anan insanlar var. Atatürkçüyüm diyene oy verirler mi?"

    "ATATÜRK ÖLDÜKTEN SONRA CHP BAŞKALARININ PARTİSİ OLMUŞTUR"
    Atatürk öldükten sonra CHP başkalarının partisi olmuştur. Vatanı kazanmak değil, seçimi kazanmaya odaklandılar, kazanmak için ne olursa olsun yapıyorlar.

    "TARAFSIZ OLAMAZSIN KILIÇDAROĞLU"
    Kılıçdaroğlu, tarafsız cumhurbaşkanı olacağım diyor. Tarafsız olman için genel başkanlıktan istifa etmen gerek, koltuğu bırakamazsın. Hadi seçildin diyelim, yine tarafsız olamazsın, referanduma gitmen gerek tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanı olmasını referandumda engelleyemedin, kaybettin."

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    Haberler Güncel Hulki Cevizoğlu: CHP'nin içinde Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenler var! Atatürkçü aday gösteremezler