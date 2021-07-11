Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'e saldırması hakkında çarpıcı değerlendirme: Bu CHP’ye atılan formattır

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de Zülfü Livaneli'nin son günlerde gündeme oturan ve büyük tepki çeken "FETÖ, Deniz Baykal ve Bülent Ecevit" açıklamaları ve ardında yatan nedenler ele alındı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç Livaneli'nin öne atılmasının perde arkasını irdeledi.
Erandaç'ın değerlendirmeleri şöyle;
"CHP'YE ATILAN BİR FORMATTIR"
"Zülfü Livaneli bir derin ABD'nin Avrupa'nın enstrümandır. Bunların hepsi Biden'ın (ABD Başkanı) bandosudur, kenarda bekletiliyordu.Seçimlere giderken yeni dönemle ilgili sahne sürdüler ve Livaneli konuşmaya başladı. Şimdi bunlar ne yapmak istiyor? Bunlara verilen görev nedir? Niçin Deniz Baykal'a ateş ediyor? İsmet Paşa'ya geçiyor ve oradan da doğrudan doğruya bir hedefi var. Bunları boşu boşuna söylemedi. Bu CHP'ye atılan formattır.
"BU DERİN ABD OPERASYONUDUR"
CHP ile HDP'yi yan yana getirme konusunda yani; bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu kasetle geldiği dönemden bugüne kadar, önce bir cilalayıp onun kirlenmiş topraklarını yeniden sürerek CHP ile HDP'yi bir blok içinde toplamaya yönelik derin ABD operasyonudur. 2010'da da Kemal Bey'i bu yüzden getirdiler.
"HDP İLE AŞK İÇİNDE YAŞIYORLAR"