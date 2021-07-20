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    • 20.07.2021 20:13
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    CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan arasındaki düelloda ikinci perde: Engeli bastı

    Sağlam temeller üzerine kurulmayıp çıkar ilişkileri temelli olan ve bir türlü kayda değer muhalefet üretemeyen Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor... CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın giriştiği söz düellosu sosyal medyada gündem olmuştu. 'Mülteciler' üzerinden yaşanan polemik sonrası Lütfü Türkkan, Cihangir İslam'ı sosyal medya hesabından engelledi.

    İttifak karıştı! Lütfü Türkkan ve İslam...

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yolgeçen hanı mı burası?" ifadelerini kullanmış ve tepkileri üzerine çekmişti.




    Türkkan'ın bu paylaşımına yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız" dedi.

    Bunun üzerine bir paylaşım daha yapan Lütfü Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" şeklinde konuştu ve Zillet İttifakı'nda çatırdamaya yol açan kavganın fitili ateşlendi.



    Türkkan'ın paylaşımı üzerine bir açıklama daha yapan CHP'li İslam, "Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor. Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor. Bir de Hipokrat yemini. Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım" diyerek görüşlerini bildirdi ve Türkkan'a tepki gösterdi.

    "AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN"
    Yaşanan laf düellosunun ardından Cihangir İslam, Lütfü Türkkan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla bağlantılı bir konuşmasını hatırlattı ve Türkkan'a cevaben "Akşener'i iyi dinleyin!" Lütfü Bey'e ayna tuttum. Rahatsız oldu, aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün." dedi.



        TÜRKKAN İSLAM'I SOSYAL MEDYADA ENGELLEDİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı Twitter hesabından engelledi. İslam, Türkkan'ın kendisini engellediğini Türkkan'ın profilini paylaşarak, "Hepinize sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum" diyerek duyurdu.




        SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDEN CİHANGİR İSLAM CHP'YE GEÇMİŞTİ
        Cihangir İslam, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerinde CHP listesinden seçilmiş, sonra Saadet Partisi'ne geçmişti. İslam, 4 Mart 2020 tarihinde Saadet Partisi'nden istifa etmişti. Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, 9 Mart 2021 tarihinde CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rozetini takmıştı.
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