CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan arasındaki düelloda ikinci perde: Engeli bastı





Türkkan'ın paylaşımı üzerine bir açıklama daha yapan CHP'li İslam, "Bu cümle çok şeyi benim yapabileceğimden daha iyi anlatıyor. Ailemden ve eğitimimden aldıklarım, en önemlisi inandığım değerler herkesi muhatap almamı gerekli kılıyor. Bir de Hipokrat yemini. Mesleki olarak beşerin her haline aşinayım, bu yüzden söylenenleri muhatap alacağım" diyerek görüşlerini bildirdi ve Türkkan'a tepki gösterdi.

"AKŞENER'İ İYİ DİNLEYİN"

Yaşanan laf düellosunun ardından Cihangir İslam, Lütfü Türkkan'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla bağlantılı bir konuşmasını hatırlattı ve Türkkan'a cevaben "Akşener'i iyi dinleyin!" Lütfü Bey'e ayna tuttum. Rahatsız oldu, aynaya bakanlar beni değil kendilerini gördü. İnsanların eşitliği benim için tartışılmazdır. Bir şey daha; 'Balkanlar işgalden önce Osmanlı toprağıydı' diyenler haklı. Peki Suriye ne toprağıydı? Suriye de Osmanlı değil miydi? Ben bu argümana yaslanmıyorum. Diyorum ki: 'İnsanlar canlarını zor kurtarmış bize sığınmış' Ne yapmalıyız? Bunu düşünün." dedi.