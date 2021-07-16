CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni bankamatik memuru çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Rojda Karadaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde çalışmadan maaş aldığı öne sürüldü. Karadaş'ın sözleşmeli olarak çalıştığı halde kendisine araç tahsis edildiği de iddia edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yeğeni bankamatik memuru çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Rojda Karadaş'ın, işe gitmediği halde Beşiktaş Belediyesi'nden maaş aldığı iddia edildi.
Karadaş'ın Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş'de işçi olarak çalıştığı ve yakın zamanda Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı sözleşmeli personel statüsüne yükseltilerek özlük haklarının iyileştirildiği öne sürüldü.