CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni bankamatik memuru çıktı!

Hemen ertesi gün 1 Eylül'de yeniden işe başlayan Karadaş'a bir yıl sonra 24 eylül 2020'de bir kez daha çıkış verildi. Karadaş, geçen yıl 25 Eylül'de ise belediye meclis kararıyla sözleşmeli personel statüsüne yükseltildi.