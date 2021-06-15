Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar mesai saatlerini güncellemişti. Böylece bankaların çalışma saatleri değişmişti. Son olarak bazı bankalar yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklama yaptı. Şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yeni banka çalışma saatleri
HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.