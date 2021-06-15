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    • 15.06.2021 09:05
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    , ve saat kaça kadar açık?

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin yanı sıra bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitmişti. Son olarak bazı bankalar normal saatlerine döndüklerini duyururken bazı bankalar da yeni çalışma saatlerini paylaştı. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Peki, ? Bankalar saat ? İşte banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık?

    Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar mesai saatlerini güncellemişti. Böylece bankaların çalışma saatleri değişmişti. Son olarak bazı bankalar yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklama yaptı. Şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yeni banka çalışma saatleri

    HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

    BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

        Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

            Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

            QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir


            BANKA NEDİR?

            Dünyanın her yerinde bankacılık sistemi bireylere ve işletmelere geniş bir biçimde finansal hizmetler sağlamaktadır. Bankacılık sistemi başlangıçta daha çok kurum ve kuruluşlara hizmet vermekteyken II. Dünya savaşından sonra başlayan ve gelişen tüketim toplumu anlayışıyla birlikte bireylerin keşfedilmesi, dinamik bir yapıya sahip olan finansman dünyasındaki rekabeti artırarak bankacılık sistematiği içerisinde 'Bireysel Bankacılık' kavramının oluşumuna kaynaklık etmiştir. Türkiye'de ise bu kavram 1980 yılından itibaren Tüketici Kredilerinin hizmete sunulmasıyla finansal pazarlardaki yerini almıştır.

            Özellikle orta gelirli tüketicilerin finansal hizmetlerden yararlandırılması hedef alınarak oluşturulan tüketici kredileri piyasası, bankalar ve banka dışı kuruluşların yaratmış oldukları yoğun rekabet, tüketicinin bilinçlenmesi ve bireylerin yaşam standartlarının yükselmesi sebebi ile başlangıcından itibaren gelişimini artan oranlı bir ivme yakalayarak sürdürmüştür. Ülkemizde son yıllarda, özellikle 2000 yılı başlarında alınan ekonomik istikrar tedbirleri sonrasında enflasyon oranının yavaşlaması sonucunda kredi faiz oranlarının düşmesiyle bankaların kullandırdığı tüketici kredisi tutarı önemli oranda artmıştır. Diğer kredi türlerine göre, riskinin düşük olması nedeniyle, bankalar tüketici kredisi kullandırmaya büyük önem vermektedir.
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            Haberler Güncel Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve saat kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri